ЧС регионального масштаба снова объявили в Риддере

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Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов заявил, что 24 марта в Риддере объявлен режим ЧС регионального масштаба, передаёт BaigeNews.kz.

"Есть большие недостатки в работе ТЭЦ города, новый собственник с января не проявил никакой активности. За прошедший период образовалась задолженность свыше трёх миллиардов тенге, есть серьёзные проблемы с поставками мазута, угля, электроэнергии, с оплатой труда тех компаний, которые в ноябре взяли на себя и провели экстренные ремонтно- восстановительные работы", - написал на своей странице в Instagram аким области Даниал Ахметов.

Он отметил, что на ТЭЦ Риддера зафиксировано 67 остановок. Несколько дней назад там произошел пожар на 4 и 5 котлах высокого давления, сгорела кабельно-проводниковая продукция, произошёл взрыв мелкодисперсной пыли на тракте подачи угля.

Единственный выход из сложившейся ситуации, по его мнению, это передача станции в коммунальную собственность.

"В соответствии с действующим законодательством, это либо приобретение, либо владельцы ввиду финансовой несостоятельности должны передать ТЭЦ в собственность области", - заявил Ахметов.

Сейчас, по словам главы региона, решены вопросы с поставками топлива и необходимого оборудования. Переговоры о передаче продолжатся на следующей неделе.

Напомним, ТЭЦ Риддера оштрафовали на 11 миллионов тенге за многочисленные нарушения.