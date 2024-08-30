Чрезвычайное положение в Греции: порт Волос заполнен дохлой рыбой

В греческом порту Волос дохлая рыба сплошным ковром покрыла поверхность гавани. Её извлекают всеми возможными средствами и отправляют на мусоросжигательные заводы, за один день достают по 40 тонн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Местные жители жалуются на ужасный запах, а учёные бьют тревогу: такое количество гниющей рыбы может убийственным образом повлиять на экологию залива.

По мнению учёных, причиной стало катастрофическое наводнение, произошедшее в прошлом году: из-за него массу рыбы смыло из рек и ручьёв в небольшое озеро, осушённое десятилетия назад ради борьбы с малярией, но восстановленное в 2018-м ради борьбы теперь уже с засухами.

После наводнения объём воды в озере вырос втрое, но жара этим летом осушила его вновь, и рыбе пришлось спасаться через каналы и реки, ведущие в море. Контакт с солёной водой и убил пресноводную рыбу.

"Предприятия на набережной, особенно в сфере общественного питания, сейчас приостанавливают работу", - говорится в заявлении городского торгового совета.

По данным данным совета, деловая активность в порту уже упала на 80% за трое суток, а власти опасаются колоссальных убытков для туристического сектора.