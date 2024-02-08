Чрезвычайная ситуация объявлена в двух районах Актюбинской области

В Актюбинской области состоялось очередное заседание оперативного штаба, созданного в связи с ухудшением погодных условий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области.

На заседании были обсуждены вопросы, вызванные неблагоприятными погодными условиями, и пути их решения.

"В настоящее время на территории области по-прежнему сохраняется неблагоприятная погода. По итогам совещания принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации в Хромтауском и Айтекебийском районах. Акиматы двух районов должны подготовить и опубликовать соответствующие документы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, с 4 февраля в Актюбинской области наблюдается ухудшение погодных условий. Из-за усиления порывов ветра в некоторых садоводческих коллективах зафиксированы обрывы линий электропередачи. В Актюбинской области буран повредил ЛЭП, оставив без электроснабжения более 20 сел.