Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в ряде регионов Казахстана

Фото: Ярослав Радловский

Синоптики “Казгидомета” опубликовали прогноз погоды на понедельник, 12 сентября. В ряде регионов сохраняются чрезвычайная пожарная опасность, порывистый ветер, пыльная буря, передаёт BaigeNews.kz.

Штормовое предупреждение объявлено на большей территории страны.

На севере, востоке и юге Карагандинской области ожидается ветер северо-западный, порывы 18-23 м/с.

На западе Акмолинской области ночью и утром ожидается туман, днем на севере, востоке, юго-востоке области гроза. Ветер северо-западный ночью на большей части, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. Кокшетау: 12 сентября днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью порывы 16 м/с.

На западе Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Мангистауской области возможна пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Актау: 12 сентября днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Днем в Нур-Султане ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный, днем на юге области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Кызылорда: 12 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.

Ночью на северо-востоке, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке области гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. На северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Усть-Каменогорск: 12 сентября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. На юге, востоке, севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Семей: 12 сентября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в центре, на юге, востоке и в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер западный на востоке области 17-22 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градус.

В Павлодарской области сохранится ветер северо-западный 15-20 м/с.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 12 сентября на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный, западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки 3 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. Петропавловск: 12 сентября ночью и утром ожидается туман.