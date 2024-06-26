Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в южных регионах Казахстана

Cильная жара ожидается в 11 областях Казахстана, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Днем в областях Абай, Жетісу, Ұлытау, в Алматинской, Павлодарской, Карагандинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, на юге Мангыстауской, на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара.

В Актюбинской, на севере, востоке области Ұлытау, на западе, севере области Абай и Костанайской области, на западе, в центре Карагандинской, на западе Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе, северо-востоке Мангыстауской, на севере, востоке области Жетісу, на востоке, в центре Павлодарской, на западе Атырауской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях, в области Ұлытау, на севере, юго-востоке, в центре Мангыстауской, на западе, юге Актюбинской, на юге Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областей и в области Абай, на севере, востоке области Жетісу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.