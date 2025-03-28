В Астане в ночь на 28 марта произошел пожар в одном из жилых комплексов на проспекте Мангилик Ел. По данным МЧС, загорелась электрощитовая, в результате чего спасатели эвакуировали 50 человек, среди них – двое детей, передаёт BaigeNews.kz.

Трое несовершеннолетних пострадали. 15-летний подросток получил тяжелое отравление продуктами горения и находится в реанимации.

"Состояние 15-летнего пациента оценивается как тяжёлое из-за дыхательной недостаточности и токсического воздействия продуктов горения. Ребёнка госпитализировали в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии", - пояснили в управлении здравоохранения.

Дети 10 и 11 лет проходят лечение в отделении сложной соматики, их состояние стабильное.

Огнеборцы спасли девять человек, в том числе двух детей. Причины возгорания выясняются.

К слову, также сегодня ночью крупный пожар произошёл в Медеуском районе Алматы.