ЧП в жилом доме Астаны: пожар унес в больницу троих детей
Огонь, эвакуация, реанимация: подробности ночного пожара в Астане.
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В Астане в ночь на 28 марта произошел пожар в одном из жилых комплексов на проспекте Мангилик Ел. По данным МЧС, загорелась электрощитовая, в результате чего спасатели эвакуировали 50 человек, среди них – двое детей, передаёт BaigeNews.kz.
Трое несовершеннолетних пострадали. 15-летний подросток получил тяжелое отравление продуктами горения и находится в реанимации.
"Состояние 15-летнего пациента оценивается как тяжёлое из-за дыхательной недостаточности и токсического воздействия продуктов горения. Ребёнка госпитализировали в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии", - пояснили в управлении здравоохранения.
Дети 10 и 11 лет проходят лечение в отделении сложной соматики, их состояние стабильное.
Огнеборцы спасли девять человек, в том числе двух детей. Причины возгорания выясняются.
К слову, также сегодня ночью крупный пожар произошёл в Медеуском районе Алматы.
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