ЧП в Жамбылской области: начала работу комиссия по оценке материального ущерба

В Сарысуском районе Жамбылской области, где склоновые столки подтопили подтопили 47 домов, школу и более 400 дворов, начала работу комиссия по оценке материального ущерба, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло вечером 7 июля в Жанатасе.

"Сотрудниками ДЧС ведутся работы по откачке воды. По состоянию на 18:30 откачано 18 600 кубометров воды из 128 дворовых территорий и 47 домов. В двух жилых массивах в Жанатасе (Малоэтажка, Дегерес) возобновили электроснабжение. Без света остаётся только средняя школа имени Конаева, там сейчас проводятся работы по откачке воды. Создана специальная комиссия, которая определит масштабы ущерба", - сообщили в акимате региона.

Утром 8 июля с помощью беспилотного летательного аппарата установлено значительное снижение уровня воды. Жертв и пострадавших нет. Потерь скота нет.

Для эвакуации пострадавшего населения подготовили 105 мест в двух пунктах временного размещения. 12 жителей, которые находились в этих пунктах, вернулись домой.

Движение по дороге Жанатас - Саудакент возобновлено.

В работах по ликвидации последствий ЧС задействовано 282 сотрудника служб гражданской защиты, 64 единицы техники, 34 мотопомпы, один беспилотный летательный аппарат.

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев ночью посетил Жанатас, осмотрел подтопленные дворы, поговорил с жителями.

Ситуация в населённом пункте находится на личном контроле главы региона.