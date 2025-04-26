Случаи массового отравления школьников в Мангистауской области стали тревожным сигналом для всей системы контроля за организацией питания в образовательных учреждениях. Министерство здравоохранения Казахстана уже анонсировало изменения: подход к проверкам будет пересмотрен, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе ведомства сообщили, что разработаны новые методы госконтроля за объектами, где питаются дети. Среди ключевых нововведений — придание особого статуса таким учреждениям, отмена обязательных предварительных уведомлений о проверках и проведение регулярных мониторинговых визитов для своевременного выявления нарушений.

Однако в Минздраве отметили, что действующие нормы Предпринимательского кодекса РК пока не позволяют охватить все объекты полноценным контролем. В связи с этим инициируются дополнительные меры для усиления надзора.

"На данный момент, по поручению Главы государства и в согласовании с Генеральной прокуратурой, в Мангистауской области идут внеплановые проверки школьных пищеблоков. Из 72 запланированных объектов проверены уже 14. Для расследования инцидентов и усиления мер безопасности создана Межведомственная рабочая группа. В нее вошли представители Министерства просвещения, Минздрава, Генеральной прокуратуры, а также эксперты из департаментов санитарно-эпидемиологического контроля и Национального центра общественного здравоохранения", — сообщили в ведомстве.

Минздрав подчеркивает, что пересмотр подходов направлен прежде всего на обеспечение безопасного и качественного питания для школьников, чтобы подобные случаи больше не повторялись.

Напомним,

Напомним, 1 апреля 2025 года в приёмное отделение Бейнеуской райбольницы в Мангистауской области поступили 11 детей с тревожными симптомами: рвота и слабость. После осмотра все дети были отпущены домой, госпитализация им не понадобилась.

После массового отравления детей четверых сотрудников столовой оштрафовали за использование поддельных санитарных документов. Позже лабораторные исследования показали наличие вредных организмов в шести пробах готовых блюд, нецелевое назначение складов хранения, например, на складе, предназначенном для овощей, были зерновые культуры. В девяти пробах смывов выявили наличие бактерий группы кишечной палочки. В столовой вовремя не проводили влажную уборку, обнаружены трещины в стенах, что также является нарушением санитарных норм.

Позже Минздрав начал внеплановые проверки во всех школьных столовых в Мангистау.