ЧП в школе Петропавловска: о состоянии пострадавших детей рассказали врачи

Стало известно о состоянии пострадавших в результате отслоения потолочной штукатурки в одной из школ Петропавловска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Обрушение произошло во время урока математики у учеников 7 класса. В классе находилось 20 человек. Пласт потолочной штукатурки площадью в два квадратных метра обрушился на трёх школьников 12 и 13 лет. На место сразу прибыли все экстренные службы. Каретой скорой помощи пострадавших детей доставили в детскую областную больницу.

По данным медиков, у двух детей поверхностная травма спины, у третьего – ушиб мягких тканей волосистой части головы. На данный момент состояние детей удовлетворительное и ближайшие сутки они ещё проведут в больнице.

Кабинет, где произошло обрушение, закрыли, а сам учебный процесс проходит в штатном режиме. Школа №6 имени Кожабергена Жырау – относительно новая, её построили четыре года назад. Проектная мощность здания – 900 мест, но по факту обучаются свыше тысячи учеников. Сразу после случившегося была создана спецкомиссия, которой и предстоит разбираться в причинах случившегося.

"Будет проведено обследование именно этого повреждённого участка. В комиссию войдут представители ГАСК, ЧС, управлений образования и строительства, родителей и заинтересованных лиц. В настоящее время специалисты ГАСК выезжают в эту школу для того, чтобы это обследовать. Когда школа сдавалась, после года были проблемы – где-то протекала крыша, но школа была на гарантии, потихоньку всё это ремонтировалось", – сказала руководитель отдела образования Петропавловска Динара Ракишева.

Как сообщили в отделе образования, пока обследуют кабинет, где произошло обрушение, но при необходимости проведут техобследование и всего здания.