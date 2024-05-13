ЧП в школе Павлодара: медики рассказали о состоянии раненых
Сегодня, 17:32
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Сегодня, 17:32Сегодня, 17:32
166Фото: baigenews.kz
Школьник ранил ножом учителя и одноклассника в Павлодаре. Стало известно о состоянии пострадавших, передаёт BaigeNews.kz.
В Управлении здравоохранения региона сообщили, что вызов на станцию скорой помощи поступил из СОШ №14.
"Пострадавших двое - женщина и подросток. Доставлены в приёмный покой стационаров 1-й больницы и детской больницы, где оказана медицинская помощь. Осмотрены травматологом и хирургом, произведены первичные обработки раны, наложены асептические повязки. Общее состояние пациентов удовлетворительное, направлены на амбулаторное лечение. Угрозы жизни нет", - сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, что учащийся школы задержан.
Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.
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