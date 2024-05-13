ЧП в школе Павлодара: медики рассказали о состоянии раненых

Школьник ранил ножом учителя и одноклассника в Павлодаре. Стало известно о состоянии пострадавших, передаёт BaigeNews.kz.

В Управлении здравоохранения региона сообщили, что вызов на станцию скорой помощи поступил из СОШ №14.

"Пострадавших двое - женщина и подросток. Доставлены в приёмный покой стационаров 1-й больницы и детской больницы, где оказана медицинская помощь. Осмотрены травматологом и хирургом, произведены первичные обработки раны, наложены асептические повязки. Общее состояние пациентов удовлетворительное, направлены на амбулаторное лечение. Угрозы жизни нет", - сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что учащийся школы задержан.

Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.