ЧП в многоэтажке Караганды: полиция возбудила уголовное дело

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В Караганде зарегистрировано уголовное дело по ст. 204 ч. 2 УК РК "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности повлёкшее тяжкие последствия", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Санкция статьи предусматривает наказание штрафом до 2 тысяч МРП, исправительными работами в том же размере, либо лишением свободы на 2 года. Назначены соответствующие экспертизы. Ведется расследование", - сообщили в полиции.

Напомним, ЧП произошло 10 января около 21:30 в 16-этажном одноподъездном жилом доме по проспекту Республики, 18/2. В квартире на восьмом этаже произошёл взрыв с последующим горением и обрушением межэтажных плит перекрытия и перегородок. На месте ЧП обнаружены тела трёх человек (предположительно двух мужчин и женщины). Из окна горевшей квартиры выпрыгнул 44-летний мужчина, он госпитализирован. Позднее в ДЧС опровергли версию со взрывом газа.