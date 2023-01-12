ЧП в многоэтажке Караганды: Известна причина пожара

Фото: МЧС РК

Причиной пожара стал открытый источник огня в спальном помещении 3-х комнатной квартиры на 8-ом этаже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС Казахстана.

"Газовые приборы и другие средства, которые могли бы привести к возможному взрыву в квартире не обнаружены. Возможным звуком похожим на взрыв могло послужить падение на крышу автомобиля пострадавшего с 8-го этажа. На отсутствие взрыва также указывает отсутствие повреждении в перекрытиях, стенах и перегородках", - заявили в МЧС РК.

В ведомстве также сообщили, что в настоящее время все жильцы возвращены в свои квартиры. Теплоснабжение дома не нарушено. Электроснабжение к дому подключено.

Пострадавший 1979 года рождения находится на лечении в центральной больнице города Караганды с различными травмами. На момент пожара и госпитализации пострадавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

ЧП произошло 10 января около 21:30 в 16-этажном одноподъездном жилом доме по проспекту Республики, 18/2. В квартире на восьмом этаже произошёл взрыв с последующим горением и обрушением межэтажных плит перекрытия и перегородок.