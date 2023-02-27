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Сегодня, 10:31
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ЧП в Экибастузе: мужчина погиб при опрокидывании трактора
Водитель трактора погиб при опрокидывании К-700 в разрезе в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"26 февраля 59-летний работник одного из ТОО в Экибастузе, управляя колесным трактором К-700, при спуске внутри территории разреза, совершил опрокидывание. В результате полученных телесных повреждений работник скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка.
По факту нарушения правил охраны труда начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК РК.
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