ЧП с туристическим автобусом в Алматинской области: водитель сел за руль без прав

Туристический автобус перевернулся на горном перевале близ каньона Чарын. 25 человек оказались на больничной койке. Выяснилось, что водитель ранее был лишён прав, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

ЧП произошло утром. Водитель автобуса не справился с рулевым управлением, и машину занесло.

Пострадавших госпитализировали в больницы ближайших сёл. Они получили разные телесные повреждения. Семеро из них отправлены на амбулаторное лечение. Состояние четверых пациентов врачи оценивают, как средней степени тяжести.

Позже выяснилось, что водитель автобуса не должен был управлять транспортом. Ранее он был лишён водительских прав. Его арестовали. Наказание за произошедшее понесет и руководство компании – перевозчика.

"Водитель автобуса взят под арест. За передачу управления автотранспортом лицу, лишенному права управления транспортным средством, владельцу организации, осуществляющему перевозку пассажиров, грозит крупный денежный штраф", - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматинской области Меруерт Морякова.