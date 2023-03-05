ЧП с поездом "Бишкек — Самара": пассажирам организовали горячее питание

Фото: Пресс-служба акима Актюбинской области

Аким Актюбинской области взял на личный контроль помощь пассажирам поезда "Бишкек — Самара", который сегодня утром сошёл с рельсов после столкновения с локомотивом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

"По поручению руководства региона для пассажиров поезда организовано горячее питание, на место происшествия оперативно направлены врачи для обследования пассажиров. Летальных случаев и пострадавших нет. На место происшествия отправлен восстановительный поезд. ДЧС совместно с КТЖ проводя работы по восстановлению железной дороги", — говорится в сообщении акимата.

В ведомстве уточнили, что причины и обстоятельства произошедшего выясняет комиссия, созданная АО "Қазақстан темір жолы" и департаментом чрезвычайных ситуаций региона.

Напомним, ЧП произошло 5 марта около 10:15 на станции Бершогур Шалкарского района Актюбинской области. В результате бокового столкновения с маневровым тепловозом с рельсов сошли два вагона пассажирского поезда, направлявшегося из Бишкека в Самару. В поезде находились более 200 человек: граждане Кыргызстана, РФ и Казахстана, работники КТЖ. По факту происшествия полиция завела уголовное дело.