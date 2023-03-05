open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • ЧП с поездом "Бишкек — Самара": пассажирам организовали горячее питание
Пресс-служба акима Актюбинской области Сегодня, 15:33
61
Сегодня, 15:33
61
Фото: Пресс-служба акима Актюбинской области

ЧП с поездом "Бишкек — Самара": пассажирам организовали горячее питание

Аким Актюбинской области взял на личный контроль помощь пассажирам поезда "Бишкек — Самара", который сегодня утром сошёл с рельсов после столкновения с локомотивом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

"По поручению руководства региона для пассажиров поезда организовано горячее питание, на место происшествия оперативно направлены врачи для обследования пассажиров. Летальных случаев и пострадавших нет. На место происшествия отправлен восстановительный поезд.  ДЧС совместно с КТЖ проводя работы по восстановлению железной дороги", — говорится в сообщении акимата.

В ведомстве уточнили, что причины и обстоятельства произошедшего выясняет комиссия, созданная АО "Қазақстан темір жолы" и департаментом чрезвычайных ситуаций региона.

Напомним, ЧП произошло 5 марта около 10:15 на станции Бершогур Шалкарского района Актюбинской области. В результате бокового столкновения с маневровым тепловозом с рельсов сошли два вагона пассажирского поезда, направлявшегося из Бишкека в Самару. В поезде находились более 200 человек: граждане Кыргызстана, РФ и Казахстана, работники КТЖ. По факту происшествия полиция завела уголовное дело.

 

Видео: t.me/Aktobe_region
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#поезд #сход вагонов #Актюбинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:33
61
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх