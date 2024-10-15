ЧП с новой котельной в Сарани: в правительстве обещают найти виновных

Наказать тех, кто дезинформировал власти о готовности новой центральной котельной Сарани к отопительному сезону, пообещал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Проблема замерзающих без отопления жителей этого моногорода близ Караганды сегодня обсуждалась на заседании правительства. О ситуации отчитался аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. В срочном порядке для выяснения ситуации в Сарань направили министра энергетики, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По моему поручению начаты проверки. Все, кто дал недостоверную информацию о готовности объекта к отопительному сезону, будут привлечены к ответственности. После заседания правительства министр энергетики выедет в город Сарань с проверкой. По итогам материалы будут направлены в правоохранительные органы. Если будет определён состав преступления, все виновные будут привлечены к уголовной ответственности", – пригрозил Олжас Бектенов.

По данным пресс-службы Минэнерго, глава ведомства Алмасадам Саткалиев в Сарани провёл заседание оперативного штаба в акимате. Создана комиссия во главе с министром, в состав которой вошли представители энергонадзора и соответствующих органов.

Ранее мы сообщали, что жители Сарани замерзают в своих домах из-за отсутствия отопления в условиях резкого похолодания. В сентябре в городе презентовали центральный теплоисточник (ЦТИ), на строительство которого ушло 12 лет. Подавляющее большинство многоэтажных домов Сарани подключили к ЦТИ, а так как с наступлением холодов стало понятно, что центральная котельная не заработает, все объекты в срочном порядке стали переподключать к локальным теплоисточникам.

Как нам объяснил руководитель управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Тлектес Досаев, такие форс-мажоры при настройке работы новой центральной котельной неизбежны.

"По поручению акима области я уже четвёртые сутки нахожусь на данной котельной. Котельная является высокотехнологичной, таких котельных в нашей республике, насколько я знаю, не существует. Это первая котельная, которая будет работать в автоматическом режиме. Основные моменты пуско-наладочных работ уже близятся к завершению. Осталось буквально настроить систему циркуляции и подачи тепла в сам город", – сообщил Тлектес Досаев.

По его словам, котельная полностью автоматизирована и сейчас специалисты разбираются, почему она переключается на аварийный режим работы.

"В эти дни по 30-40 минут, по одному часу, а вчера уже в течение двух часов мы вышли на режимную наладку. Тепло начало постепенно до города доходить. Программа показывает, что этого недостаточно, и котельная обратно автоматически ушла в аварийный режим. Мы сейчас прорабатываем со всеми специалистами эти вопросы", – добавил глава управления.

На вопрос, почему испытательные работы на ЦТИ не провели заранее до начала отопительного сезона, в акимате ответили, что система до такой степени "умная", что при тёплой погоде автоматически отключается.

Надо отметить, что в посёлке Шахан установлена похожая котельная.

"В Шахане котельная аналогичная, но она меньшего объёма и она не так автоматизирована, как здесь. А вы все знаете, что такое автоматика. Автоматика исключает человеческий фактор", – объяснил руководитель управления энергетики.

Пока в Сарани не наладят работу нового ЦТИ, теплоснабжение многоэтажных домов будут обеспечивать локальные котельные, от которых планировалось отказаться. К ним осталось переподключить 22 дома. Всего в Сарани насчитываются 168 жилых многоэтажных домов.