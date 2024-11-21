ЧП произошло при запуске оборудования на опреснительном заводе в Актау

При проведении пусконаладочных работ нового оборудования опреснительного завода "Каспий" произошла внештатная ситуация: часть электротехнического оборудования вышла из строя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Актау.

В акимате заявили, что в рамках гарантийных обязательств установку заменят.

"Нам сейчас поставят и заменят это оборудование. После поставки мы проведем запуск завода, - сообщил представитель подрядчика Сергей Микотин.

Напомним, что в Актау реализуется проект по расширению мощностей опреснительного завода "Каспий".