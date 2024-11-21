ЧП произошло при запуске оборудования на опреснительном заводе в Актау
Сегодня, 05:26
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Сегодня, 05:26Сегодня, 05:26
28Фото: instagram.com/aktau_akimdigi
При проведении пусконаладочных работ нового оборудования опреснительного завода "Каспий" произошла внештатная ситуация: часть электротехнического оборудования вышла из строя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Актау.
В акимате заявили, что в рамках гарантийных обязательств установку заменят.
"Нам сейчас поставят и заменят это оборудование. После поставки мы проведем запуск завода, - сообщил представитель подрядчика Сергей Микотин.
Напомним, что в Актау реализуется проект по расширению мощностей опреснительного завода "Каспий".
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