Несчастный случай произошёл на шахте "Новая" ТОО "Казахалтын" в Бестобе. Из-за обвала породы один человек погиб, второй рабочий травмирован, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло 19 марта в 10:35. При поднятии лесоматериалов для подготовки крепления в блок 3 жилы "Кайрат" (горизонт 700 метров) вывалился кусок горной массы со свода (кровли и борта). Пострадали два человека, один из которых скончался.

В соответствии с пунктом 4 статьи 188 Трудового кодекса РК по данному факту будет создана комиссия для проведения специального расследования группового несчастного случая. Обстоятельства и причины случившегося установят в ходе расследования.