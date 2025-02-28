На шахте "Болашак" Донского горно-обогатительного комбината (ДГОК) в Хромтау во время буровых работ произошло кратковременное воспламенение воздушной среды, передаёт BaigeNews.kz.

Последствия инцидента:

Пострадали четыре работника, получившие ожоги различной степени тяжести.

Двое госпитализированы в травматологическое отделение.

Один пострадавший отпущен домой после осмотра врачей.

Один рабочий находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В полиции сообщили, что причиной происшествия стал выброс водорода, при этом обрушения горных пород не произошло.

Работы на шахте временно приостановлены до выяснения всех обстоятельств. По факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ начато досудебное расследование.