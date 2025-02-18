Обнародован список погибших горняков на руднике "Жомарт" в области Улытау, передаёт BaigeNews.kz.

Акшалов Кайрат Аманбекович, 50 лет – машинист насосных установок;

Жакубаев Ардак Боранбаевич, 27 лет – мастер горный подземного участка;

Жумадуллаев Бакытбек Нышанович, 50 лет – подземный горнорабочих;

Кенжебеков Орынбек Әмірханұлы, 34 года – машинист погрузочно-доставочной машины;

Молдабеков Галимжан Есенбекович, 47 лет – помощник бурильщика шпуров;

Нурулдаев Олжас Жагалбаевич, 46 лет – энергетик подземного участка;

Рожков Константин Владимирович, 33 года – электрослесарь-монтажник.

Напомним, ЧП случилось на шахто-проходческом тресте рудника Жомарт в области Улытау, принадлежащем ТОО "Корпорация Казахмыс". Произошло обрушение горной массы. Шахтеры остались под завалом. МЧС организовал "горячую линию".

Тела всех семерых работников подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Заведено уголовное дело. Следствие ведется по части третьей статьи 277 УК РК - "нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Ранее в компании "Казахмыс" заявили, что корпорация выплатит семьям погибших работников их 10-кратный средний годовой заработок, а также по два миллиона на организацию похорон. Психологическую и социальную поддержку родным и близким погибших обещали и в акимате области Улытау.

Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия. Профильным ведомствам и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Правительственная комиссия приступила к изучению причин обрушения шахты. Комиссию возглавил Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.