ЧП на руднике в Улытау: опубликован список погибших шахтеров
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Обнародован список погибших горняков на руднике "Жомарт" в области Улытау, передаёт BaigeNews.kz.
- Акшалов Кайрат Аманбекович, 50 лет – машинист насосных установок;
- Жакубаев Ардак Боранбаевич, 27 лет – мастер горный подземного участка;
- Жумадуллаев Бакытбек Нышанович, 50 лет – подземный горнорабочих;
- Кенжебеков Орынбек Әмірханұлы, 34 года – машинист погрузочно-доставочной машины;
- Молдабеков Галимжан Есенбекович, 47 лет – помощник бурильщика шпуров;
- Нурулдаев Олжас Жагалбаевич, 46 лет – энергетик подземного участка;
- Рожков Константин Владимирович, 33 года – электрослесарь-монтажник.
Напомним, ЧП случилось на шахто-проходческом тресте рудника Жомарт в области Улытау, принадлежащем ТОО "Корпорация Казахмыс". Произошло обрушение горной массы. Шахтеры остались под завалом. МЧС организовал "горячую линию".
Тела всех семерых работников подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Заведено уголовное дело. Следствие ведется по части третьей статьи 277 УК РК - "нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".
Ранее в компании "Казахмыс" заявили, что корпорация выплатит семьям погибших работников их 10-кратный средний годовой заработок, а также по два миллиона на организацию похорон. Психологическую и социальную поддержку родным и близким погибших обещали и в акимате области Улытау.
Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия. Профильным ведомствам и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.
Правительственная комиссия приступила к изучению причин обрушения шахты. Комиссию возглавил Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.
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