ЧП на карагандинском ферросплавном заводе будет расследовать специальная комиссия

В акимате Карагандинской области рассказали о ходе расследования ЧП на ферросплавном заводе, где произошёл внезапный выброс пламени, передаёт BaigeNews.kz.

"Для выяснения причин и обстоятельств случившегося несчастного случая на ферросплавном заводе в Караганде, где пострадали восемь человек, в рамках трудового законодательства создана специальная комиссия. Её возглавил руководитель управления инспекции труда Мурат Каракекилов. В состав комиссии включены представители всех уполномоченных государственных органов. Осмотрено место происшествия, проводится опрос очевидцев несчастного случая, идёт ознакомление с технической документацией", — сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области.

В ведомстве подчеркнули, что работа находится на постоянном контроле у руководства области.

Напомним, ЧП на карагандинском ферросплавном заводе произошло 20 июля в 4:10. На печи №1 произошёл внезапный выброс пламени, в результате которого, пострадали восемь работников предприятия. Шестеро из них сейчас находятся в реанимации, двое – в отделении комбустологии. Состояние пятерых пострадавших оценивается как крайне тяжёлое, двоих — как тяжёлое, одного пациента – средней степени тяжести. Специально для пострадавших из Росии пригласили бригаду хирургов из центра им Вишневского, а также провели видеоконсультацию с ведущими хирургами Израиля и Турции.

По факту происшествия на производстве, начато досудебное расследование по статье 156 часть 2 УК РК "Нарушение правил охраны труда повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".