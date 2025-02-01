  • 1 Февраля, 17:56
  • BAIGENEWS

ЧП на горнолыжном курорте в Кыргызстане: люди застряли в кабинках подъёмника

Люди не смогли спуститься вниз из-за обрушения опоры.

Сегодня, 17:17
АВТОР
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getty image Сегодня, 17:17
Сегодня, 17:17
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Фото: getty image

На горнолыжной базе "Каракол" в Кыргызстане обрушилась опора подъемника, из-за чего люди не смогли спуститься вниз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на economist.kg

Согласно информации МЧС, инцидент произошел около 12:20. Техническая бригада базы оперативно провела необходимые работы и благополучно эвакуировала людей.

Дополнительно для контроля ситуации на место направили оперативную группу из каракольской пожарно-спасательной части №15.

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