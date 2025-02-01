ЧП на горнолыжном курорте в Кыргызстане: люди застряли в кабинках подъёмника
Люди не смогли спуститься вниз из-за обрушения опоры.
Сегодня, 17:17
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Сегодня, 17:17Сегодня, 17:17
60Фото: getty image
На горнолыжной базе "Каракол" в Кыргызстане обрушилась опора подъемника, из-за чего люди не смогли спуститься вниз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на economist.kg
Согласно информации МЧС, инцидент произошел около 12:20. Техническая бригада базы оперативно провела необходимые работы и благополучно эвакуировала людей.
Дополнительно для контроля ситуации на место направили оперативную группу из каракольской пожарно-спасательной части №15.
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