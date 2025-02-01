На горнолыжной базе "Каракол" в Кыргызстане обрушилась опора подъемника, из-за чего люди не смогли спуститься вниз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на economist.kg

Согласно информации МЧС, инцидент произошел около 12:20. Техническая бригада базы оперативно провела необходимые работы и благополучно эвакуировала людей.

Дополнительно для контроля ситуации на место направили оперативную группу из каракольской пожарно-спасательной части №15.