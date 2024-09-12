ЧП на ферросплавном заводе в Караганде: YDD Corporation оштрафовали

В Караганде суд рассмотрел дело по факту воспрепятствования сотрудниками YDD Corporation работе спасателей, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что 20 июля на ферросплавном заводе ТОО "YDD Corporation" произошёл выброс пламени из котла, в результате чего пострадали восемь работников. По прибытии к месту сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области представители ТОО не пропускали их в течение 40 минут на территорию завода, отказавшись предоставить информацию на месте происшествия", - сообщили в суде.

По данному факту ДЧС в отношении ТОО "YDD Corporation" возбуждено административное дело по части 1 статьи 462 КоАП (воспрепятствование государственным органам по контролю и надзору при выполнении служебных обязанностей) и направлено в суд.

В суде представитель ТОО факт воспрепятствования законной деятельности сотрудников ДЧС не признал.

Судом ТОО привлечено к административной ответственности и подвергнуто штрафу в размере 200 МРП - 738 400 тенге.

Постановление в законную силу не вступило.