ЧП на ферросплавном заводе в Караганде: аким поручил объективно расследовать происшествие

На постоянном контроле руководства Карагандинской области находится расследование несчастного случая на ферросплавном заводе. О ситуации доложили ответственные органы на аппаратном совещании, передаёт BaigeNews.

"Как вы знаете, на ферросплавном заводе произошла нештатная ситуация. К большому сожалению, пострадали 8 работников. Сейчас всем оказывается вся необходимая медицинская помощь. Я лично встречался с родственниками пострадавших, разговаривал также с врачами. Медицинский персонал делает всё возможное", – сказал аким области Ермаганбет Булекпаев.

По информации руководителя управления здравоохранения Бибигуль Тулегеновой, состояние пяти пострадавших оценивается как крайне тяжёлое, состояние троих тяжёлое. Проводится вся комплексная противошоковая терапия.

По факту происшествия на ферросплавном заводе YDD Corporation возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Для расследования причин и обстоятельств случившегося в рамках трудового законодательства создана специальная комиссия.

"В состав комиссии включены представители всех уполномоченных государственных органов. Работы начали в первый же день. Каждый представитель отрабатывает своё направление. Первоначально осмотр места происшествия проведён, опрашиваются очевидцы несчастного случая. Идёт ознакомление с технической документацией. Работаем ежедневно", – доложил руководитель управления инспекции труда Мурат Каракекилов.

По итогам расследования будут сделаны выводы.