ЧП на ферросплавном заводе: скончались ещё двое пострадавших
Сегодня, 09:01
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Сегодня, 09:01Сегодня, 09:01
208Фото: globallookpress.com
После проведения интенсивных реанимационных мероприятий не удалось спасти жизни ещё двоих работников, передаёт BaigeNews со ссылкой на управлении здравоохранения Карагандинской области.
"Пациенты 1981 и 1987 годов рождения скончались, не приходя в сознание. Врачи до последнего боролись за спасение их жизней", - говорится в сообщении.
ЧП на карагандинском ферросплавном заводе произошло 20 июля в 4:10. На печи №1 произошёл внезапный выброс пламени, в результате которого пострадали восемь работников предприятия. Четверо из них погибли. Ещё четверо остаются в тяжёлом состоянии.