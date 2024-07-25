ЧП на ферросплавном заводе: скончались ещё двое пострадавших

После проведения интенсивных реанимационных мероприятий не удалось спасти жизни ещё двоих работников, передаёт BaigeNews со ссылкой на управлении здравоохранения Карагандинской области.

"Пациенты 1981 и 1987 годов рождения скончались, не приходя в сознание. Врачи до последнего боролись за спасение их жизней", - говорится в сообщении.

ЧП на карагандинском ферросплавном заводе произошло 20 июля в 4:10. На печи №1 произошёл внезапный выброс пламени, в результате которого пострадали восемь работников предприятия. Четверо из них погибли. Ещё четверо остаются в тяжёлом состоянии.