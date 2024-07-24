ЧП на ферросплавном заводе Караганды: компания закроет все кредиты погибшего сотрудника

После трагедии на ферросплавном заводе в Караганде прошло несколько дней. Но все ещё остаётся множество вопросов и у общественности, и у родственников пострадавших работников компании. На данный момент на месте работает специальная комиссия, которая расследует ЧП, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Ровно пять лет назад, 24 июля 2019 года в Караганде с особым размахом прошло открытие нового завода. Он был построен при финансовой поддержке АО "Банк Развития Казахстана". На церемонии открытии учредитель ТОО "YDD Corporation", которому принадлежит этот ферросплавный завод, Ерлан Нигматулин отметил, что этот проект является ключевым в развитии металлургии в Карагандинской области. Так как продукция выпускаемая заводом была 100% экспорто-ориентированной.

В общей сложности проект обошелся в 34 млрд тенге, из которых чуть более 24 млрд тенге выделил Банк развития Казахстана в виде займа сроком на 11 лет в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы. Эти средства были направлены на строительно-монтажные работы, а также на закуп, поставка и монтаж оборудования. Возвели промышленный объект в рекордно быстрые сроки – 1 год и 11 месяцев. Тогда руководство завода заверило, что этот объект является самым современным, где применяются новейшие мировые технологические разработки производственного цикла. Особенно гордились хозяева завода его уровнем газоочистки, который составлял 99,8%.

Когда произошла трагедия, и в популярных пабликах города появилась информации о взрыве печи на заводе, в комментариях многие начали писать, что это не первый случай. И это действительно так.

Два года назад, работавший на заводе разнорабочим житель Караганды Сунгат Тонтаев, тоже пострадал от взрыва печи. Мужчина до сих пор не может добиться компенсации за ущерб причиненный здоровью.

"Я в тот злополучный день работал на заводе. Руководители завода отправили меня и еще одного человека красить ограждение возле печи. В какой-то момент произошел взрыв. И я получил 35% ожога тела. Лечился я сам, за свой счет. Только вот недавно я смог в суде доказать, что это была производственная травма. Но я на этом не намерен останавливаться. Я буду добиваться выплаты компенсации", - говорит Сунгат Тонтаев.

В этот раз руководство завода обещают всяческий оказать поддержку пострадавшим. Однако точная сумма еще не оглашалась. Пока что родственников пострадавших волнует только выздоровление их родных.

К сожалению, один из пострадавших на ферросплавном заводе, 31-летний Музафар Исмайлов скончался в больнице от полученных травм. Его похоронят в селе Умиткер в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.

Остальные пять человек все еще находятся в критическом состоянии. Ещё двое лежат отделении интенсивной терапии. По словам врачей, все они получили от 10 до 90% ожогов тела.

За их жизни борются и зарубежные специалисты, которых пригласили специально руководители завода, и местные врачи.

Так же выяснилось, что данный завод в прошлом году проверяли сотрудники Управления инспекции труда. Они выявили нарушения. Однако какого они характера не уточнили. Как заверили в ведомстве, все недочеты были полностью устранены. Однако, вскоре работники завода отправили коллективную жалобу, по которой тоже провели проверку.

"В текущем году на основании коллективного обращения от работников данной организации проведена внеплановая проверка. По результатам внеплановой проверки работодателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства со сроком устранения до 15.09.2024 года. Работодателем составлен план мероприятий по исполнению выявленных норм трудового законодательства. Исполнение данного предписания находится на контроле у государственного инспектора труда, — сообщили в Управлении по инспекции труда Карагандинской области.

Родные и близкие пострадавших больше интересуются, насколько на заводе были соблюдены все правила техники безопасности, и почему на таком опасном объекте не было защитных костюмов.

Как всегда вопросов много, а ответов мало. Ни представители завода, ни МИО пока что не ответили на вопросы родственников пострадавших. На данный момент на заводе работает специальная комиссия, которая расследует данное дело. Пока что результаты не оглашены.

Сегодня стало известно, что Компания YDD Corporation на себя все расходы по организации похорон, проведению поминальных обедов и возведению мазара, кроме того окажет всю необходимую поддержку семье погибшего Музафара Исмайлова. Также компания обязуется произвести единовременную выплату в размере 10 годовых заработных плат для поддержки семьи, окажет помощь в улучшении жилищных условий семьи и погасит все кредиты сотрудника и его супруги.