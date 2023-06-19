ЧМ по рукопашному бою в Астане закончился триумфом казахстанских спортсменов

Триумфом сборной Казахстана закончился VII чемпионат мира по рукопашному бою, который прошел в Астане, передаёт BaigeNews.kz. Отечественные бойцы заняли первое общекомандное место, завоевав 21 золотую, 19 серебряных и 21 бронзовую медаль.



Соревнования проходили в столице с 16 по 18 июня. Министр культуры и спорта Асхат Оралов принял участие в торжественной церемонии в честь финального соревновательного дня мирового первенства.



Турнир, организованный при поддержке министерства культуры и спорта нашей страны, собрал в Астане более 300 спортсменов из 32 стран. Это Казахстан, Германия, Индия, Италия, Испания, Монголия, Таиланд, Турция, Чехия, Швейцария и другие государства.



После парада флагов и музыкальных номеров, министр поприветствовал заполнивших Дворец единоборств им. Ж.Ушкемпирова зрителей и всех участников соревнований. Также он пожелал удачи казахстанским спортсменам, которые бились в этот вечер за золотые медали.



Казахстанские бойцы не подвели болельщиков, уверенно завоевав первое общекомандное место и опередив команды России и Узбекистана, у которых по семь золотых наград.

"В республике действуют около 500 секций рукопашного боя, в которых занимаются более 22 тысяч человек. Единоборства очень популярны в Казахстане, поэтому у этого вида спорта в стране очень большие перспективы. Мы же будем работать над тем, чтобы полностью этот потенциал реализовать. Также хочу поблагодарить Международную федерацию рукопашного боя и Всеказахстанскую ассоциацию рукопашного боя. В частности, ее президента - начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, генерал-майора Сакена Исабекова. Вклад подобных турниров в пропаганду спорта и здорового образа жизни огромен, поэтому будем работать над тем, чтобы они проходили в Казахстане как можно чаще", - отметил министр культуры и спорта Асхат Оралов.