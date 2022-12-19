ЧМ по футболу в 2026 году пройдёт на территории трёх стран

Фото: fcdynamo.com

Следующий чемпионат мира по футболу пройдёт летом 2026 года. Об этом сообщили в Международной федерации футбола, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Это будет первый турнир изменённого формата. Матчи пройдут среди 48 команд. Впервые в истории мировой чемпионат примут три страны: США, Канада и Мексика. Ранее совместный турнир проводили только раз. Это была FIFA-2002 в Японии и Южной Корее.

Отметим, матчи 2026 года пройдут в 16 городах. Отборочный турнир стартует уже в новом году. Информации о том, где пройдёт финал мирового первенства по футболу, ещё нет.