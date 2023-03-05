- Члены штаба партии "Ак жол" встретились с трудовыми коллективами Костаная 12:27 94
- "Ты следующий": Шавкат Рахмонов выбрал соперника после победы на UFC 11:44 263
- Массовые отравления школьниц расследуют в Иране 11:19 285
- Шавкат Рахмонов досрочно выиграл топовый поединок в UFC 10:43 392
- Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане втрое снизилась к воскресенью 10:22 334
- Альпинисты совершат восхождение в память о погибших от землетрясений в Турции 09:47 327
- Более 600 кубометров мусора вывезли из рек и арыков во время учений в Алматы 09:26 373
- Как отметят 8 марта в Астане 08:48 438
- Алматинцев снова предупредили о возможном ухудшении качества воздуха 08:17 698
- Кто восстановит балюстраду на набережной Актау 07:59 392
- Школьный автобус с 40 детьми сорвался в обрыв во французских Альпах 07:35 626
- Более 13 тысяч кубометров снега вывезли из населенных пунктов Западно-Казахстанской области 06:00 518
- Возведенную 11-этажку могут снести в Актау 05:36 654
- 24 человека оказались в снежном плену на трассе в Костанайской области 04:29 445
- Президент Туркменистана подписал распоряжение о денежных выплатах женщинам к 8 марта 03:37 723
- Рабочий получил смертельную травму на нефтезаводе Атырау 02:18 730
- Проблемы с подачей тепла и горячей воды наблюдаются в Экибастузе 01:52 1761
- Пенсионера из Костанайской области избили и вымогали деньги 00:33 680
- Риддер из-за непогоды остался без света 04.03.2023 542
- Робот-собака раздела модель на неделе моды в Париже 04.03.2023 500
- Двухлетний ребёнок утонул в Туркестанской области 04.03.2023 567
- Шавкат Рахмонов столкнулся с проблемой перед топовым боем в UFC 04.03.2023 853
- Штормовая погода ожидается в большинстве регионов Казахстана 04.03.2023 771
- В Казахстане зарегистрировано более 12 миллионов избирателей 04.03.2023 519
- Чего нельзя делать во время предвыборной кампании, объяснили в бюро ОБСЕ 04.03.2023 673
- Как представлены женщины на выборах в Казахстане, рассказали в бюро ОБСЕ 04.03.2023 716
- Деревья, образование и строительство: о чём говорят на встречах с избирателями 04.03.2023 536
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 634
- Четыре иностранца погибли в ДТП с КамАЗом в Актюбинской области 04.03.2023 584
- Программу "Армия глазами мам" хотят внедрить в Алматы 04.03.2023 712
- Анна Данилина выиграла турнир BeeTV 40 Women's в Астане 04.03.2023 728
- Нариман Курбанов взял золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике 04.03.2023 602
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 547
- "Думала, что это розыгрыш" — студентка из Кызылорды получила подарок от Токаева 04.03.2023 1809
- Развивать инновации в Назарбаев Университете поручил Смаилов 04.03.2023 608
- "Вселенная Димаша" появилась на мексиканском радио 04.03.2023 618
- Массовые увольнения врачей в Кокшетау: что происходит в детской больнице 04.03.2023 8168
- Жительницы Актау 8 марта смогут бесплатно ездить в общественном транспорте 04.03.2023 602
- Нурлан Уранхаев встретился с российскими бизнесменами в Москве 04.03.2023 629
- Более 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Казахстан 04.03.2023 670
- Власти Украины выдали Казахстану подозреваемую в руководстве финпирамидой 04.03.2023 614
- Самолёты из Астаны и Алматы в Ташкент будут летать гораздо чаще 04.03.2023 776
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 1894
- ДТП с автовозом: иностранец погиб на трассе в Актюбинской области 04.03.2023 1110
- Вид из космоса: уровень Аральского моря поднялся почти на полметра 04.03.2023 978
- Улучшился суверенный кредитный рейтинг Казахстана 04.03.2023 555
- WBA приняла решение о будущем Головкина 04.03.2023 755
- Более 200 машин сопровождают дорожники по трассе в Усть-Каменогорск 04.03.2023 627
- Неблагоприятные метеоусловия в субботу пообещали в Алматы 04.03.2023 769
- Назван лучший смартфон в мире 04.03.2023 752
- Массовую драку устроили школьники в Алматы 04.03.2023 3263
- Казахстанец узнал о тайном браке cвоей супруги и подал иск 04.03.2023 1369
- Жители пригорода Актобе жалуются на взрывы, которые разрушают их дома 04.03.2023 694
- На 25-й день после землетрясений в Турции под завалами нашли живую собаку 04.03.2023 1198
- Пьяный дебошир угрожал ножом прохожим в Рудном 04.03.2023 701
- Закрыта трасса Астана - Щучинск 04.03.2023 1104
- Экс-глава ЦОНа осуждён за мошенническую схему легализации российских авто 04.03.2023 908
- Восемь миллионов звонков от мошенников заблокировали в РК с начала года 03.03.2023 924
- Задержаны сотрудники индийской фармкомпании, от препарата которой скончались дети в Узбекистане 03.03.2023 786
- Сколько потенциальных банкротов проживают в Астане 03.03.2023 899
- Куат Хамитов объявил дату следующего боя и назвал имя соперника 03.03.2023 779
- Трассы закрыты в девяти областях Казахстана 03.03.2023 843
- Как столичный биолог рисует казахские узоры с помощью бактерий 03.03.2023 927
- Курс доллара падает в Казахстане 03.03.2023 853
- Поезда "Тальго" будут ходить до Алаколя 03.03.2023 908
- Находящиеся в розыске мужчины пытались незаконно пересечь границу в Казахстане 03.03.2023 979
- Курс на Бродвей: школьный театр в Кызылорде ставит лучшие в стране мюзиклы и спектакли 03.03.2023 976
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 993
- Почти 1500 граждан подали заявления о банкротстве в Казахстане 03.03.2023 840
- Сельхозярмарка пройдёт в Астане в выходные 03.03.2023 11344
- Законопроект ради законопроекта - глава Минюста раскритиковал работу госорганов 03.03.2023 728
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 851
- Более 100 авто оказались в снежном заносе в Абайской области — МЧС 03.03.2023 863
- Терминалы начнут выдавать удостоверения личности в Казахстане 03.03.2023 912
- "Реклама для взрослых" снова появилась в Kundelik 03.03.2023 994
- Сколько займов выдано по программе "7-20-25" в Казахстане 03.03.2023 816
- На 5 миллионов оштрафовали ТЭЦ в Экибастузе 03.03.2023 1388
- 1015 происшествий за год: в Генпрокуратуре рассказали о расследовании ЧП на железной дороге 03.03.2023 885
- 16-летний Алан Курмангалиев стал чемпионом турнира по настольному теннису в Португалии 03.03.2023 1253
- В Караганде восьмилетний школьник вынес из огня младшую сестру 03.03.2023 1068
Члены штаба партии "Ак жол" встретились с трудовыми коллективами Костаная
Предвыборный штаб демпартии "Ак жол" продолжает активно встречаться с населением и трудовыми коллективами страны. Более 700 кандидатов от партии ведут встречи в городах, областях, районах и отдаленных деревнях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии.
Сегодня члены республиканского штаба "Ак жол" прибыли в Костанайскую область. Лидер партии Азат Перуашев, председатель Костанайского областного филиала ДПК "Ак жол" Махаббат Жутаев и кандидаты в Мажилис и местные маслихаты встретились с работниками ТОО "Beef Export Group".
Компания занимается переработкой и экспортом мясной продукции. Члены предвыборного штаба ознакомились с работой и продукцией предприятия.
В ходе встречи председатель партии назвал шесть основных приоритетов над которым работает демпартия "Ак жол". Независимость и национальная идея "Алаш", демократия и парламентаризм, борьба с коррупцией и де-офшоризация, социальная справедливость, рыночная экономика и поддержка предпринимательства, внешняя политика. Подробно остановился на теме демократии и парламентаризма, усилении полномочий Парламента в утверждении и контроле бюджета государства, пересмотра контрактов с крупными иностранными недропользователями.
"Справедливость касается не только права, но и социальных вопросов, а в экономике, например, справедливости налогообложения. Демпартия "Ак жол" постоянно работает над улучшением налогового, инвестиционного, финансового законадательства", — сказал Азат Перуашев.
Работников предприятия интересовали вопросы пенсионного возраста, ипотечного кредитования, банкротства физических лиц.
Лидер партии напомнил, что 3 марта вступил в силу закон о банкротстве физических лиц, который демпартия "Ак жол" добивалась 8 лет. И только после прямого поручения президента К.Токаева дело сдвинулось с мертвой точки.
Встреча прошла в форме открытой беседы.
"Наш трудовой коллектив полностью поддерживает политику партии "Ак жол". Когда мы с вами познакомились, наша компания была в кризисной ситуации. Я вам очень благодарен, потому что вы, не смотря ни на что, вникли в нашу проблему, разобрались и пошли за справедливость. Благодаря этому мы достроили это предприятие. В 2020 году из за того, что арестовали счета компании "Beefstream" 50 человек лишились работы. Но построив эту компанию, мы сюда частично трудоустроили людей. Вы бы знали, сколько дел возбуждалось, сколько было всего. Но благодаря вашей поддержке мы сейчас продолжаем работать. И я думаю, что впереди будет много хорошего. Поэтому наш трудовой коллектив полностью поддерживает партию "Ак жол", — заверил руководитель компании Александр Пархоменко.
Азат Перуашев поблагодарил коллектив мясокомбината и отметил отрасли в сдерживании роста цен. Нескольким сотрудникам компании были вручены партийные билеты демократической партии "Ак жол".
Оплачено из средств избирательного фонда ДПК "Ак жол".
-
Trend news
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 631
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 544
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 1861
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 848
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 2404
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 1685
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 3767
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 8005
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 1224
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 1425
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 31499
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 1225
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 1274
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 1939
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 1472
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 4616
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 2146
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 1842
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 5481
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 2552
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 1754
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 1865
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 12043
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 1936
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 10917
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 14747
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 2009
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 3237
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1417
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 7180
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 16451
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 24838
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 3399
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 2194
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3758
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2118
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2371
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 42234
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1943
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 3560
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5548
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 11115
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 3154
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27294
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 3677
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 4036
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 2287
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 5069
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38813
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 3383
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2203
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 3373
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3458
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19788
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 3781
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8452
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 37962
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 3198
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 3409
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14436
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8603
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 4637
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 3113
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 121004
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 4305
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3800
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 5095
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2976
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 8217
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9962
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 7239
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 3858
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 14136
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 59148
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 3947
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 3884
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 5976
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 3116
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3917
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3839
-
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 991
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 927
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 1087
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 953
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1984
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 1857
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 1932
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 2526
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 2323
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1944
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1979
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 2499
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1989
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 2388
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 2568
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2892
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 2995
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2367
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 2496
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 2528
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 2817
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 2689
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 3347
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 3078
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3051
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2700
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2862
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 3118
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 3362
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 3675
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 3585
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 3449
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 3668
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 4020
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3493
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 3637
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 3328
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3173
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3440
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3513
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 3616
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 3820
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 3877
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3341
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5092
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3636
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 3945
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3644
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 3761
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 3878
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3720
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3634
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3377
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 3780
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 3761
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3687
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3762
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 4300
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3759
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3928
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3588
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 4502
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 4093
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 5574
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4210
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 4366
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 5242
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 4524
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4825
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 4622
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 5044
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 5175
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4903
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 5038
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4783
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 4666
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 5069
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 5017
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4782
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 5120