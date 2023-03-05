Члены штаба партии "Ак жол" встретились с трудовыми коллективами Костаная

Фото: пресс-служба партии "Ак жол"

Предвыборный штаб демпартии "Ак жол" продолжает активно встречаться с населением и трудовыми коллективами страны. Более 700 кандидатов от партии ведут встречи в городах, областях, районах и отдаленных деревнях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии.



Сегодня члены республиканского штаба "Ак жол" прибыли в Костанайскую область. Лидер партии Азат Перуашев, председатель Костанайского областного филиала ДПК "Ак жол" Махаббат Жутаев и кандидаты в Мажилис и местные маслихаты встретились с работниками ТОО "Beef Export Group".

Компания занимается переработкой и экспортом мясной продукции. Члены предвыборного штаба ознакомились с работой и продукцией предприятия.

В ходе встречи председатель партии назвал шесть основных приоритетов над которым работает демпартия "Ак жол". Независимость и национальная идея "Алаш", демократия и парламентаризм, борьба с коррупцией и де-офшоризация, социальная справедливость, рыночная экономика и поддержка предпринимательства, внешняя политика. Подробно остановился на теме демократии и парламентаризма, усилении полномочий Парламента в утверждении и контроле бюджета государства, пересмотра контрактов с крупными иностранными недропользователями.

"Справедливость касается не только права, но и социальных вопросов, а в экономике, например, справедливости налогообложения. Демпартия "Ак жол" постоянно работает над улучшением налогового, инвестиционного, финансового законадательства", — сказал Азат Перуашев.

Работников предприятия интересовали вопросы пенсионного возраста, ипотечного кредитования, банкротства физических лиц.

Лидер партии напомнил, что 3 марта вступил в силу закон о банкротстве физических лиц, который демпартия "Ак жол" добивалась 8 лет. И только после прямого поручения президента К.Токаева дело сдвинулось с мертвой точки.

Встреча прошла в форме открытой беседы.



"Наш трудовой коллектив полностью поддерживает политику партии "Ак жол". Когда мы с вами познакомились, наша компания была в кризисной ситуации. Я вам очень благодарен, потому что вы, не смотря ни на что, вникли в нашу проблему, разобрались и пошли за справедливость. Благодаря этому мы достроили это предприятие. В 2020 году из за того, что арестовали счета компании "Beefstream" 50 человек лишились работы. Но построив эту компанию, мы сюда частично трудоустроили людей. Вы бы знали, сколько дел возбуждалось, сколько было всего. Но благодаря вашей поддержке мы сейчас продолжаем работать. И я думаю, что впереди будет много хорошего. Поэтому наш трудовой коллектив полностью поддерживает партию "Ак жол", — заверил руководитель компании Александр Пархоменко.

Азат Перуашев поблагодарил коллектив мясокомбината и отметил отрасли в сдерживании роста цен. Нескольким сотрудникам компании были вручены партийные билеты демократической партии "Ак жол".

Оплачено из средств избирательного фонда ДПК "Ак жол".