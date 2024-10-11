Члены Республиканской информационно-разъяснительной группы встретились с жителями Павлодарской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
23-27 сентября при поддержке Министерства культуры и информации РК, Комитета по делам религий члены информационно-разъяснительной группы республиканского уровня встретились с жителями Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.
Целью данных встреч является предотвращение распространения деструктивных религиозных идей в обществе и профилактика религиозного экстремизма путем повышения религиоведческой грамотности населения и проведения разъяснительной работы согласно государственной политике в религиозной сфере.
В данном направлении организовано 20 мероприятий с охватом более 400 человек.
В мероприятии приняли участие члены информационно-разъяснительной группы республиканского уровня по вопросам религии: Раздыкова Гульназ Максутовна – руководитель ТОО "Центр анализа и развития межконфессиональных отношений" Павлодарской области, Канаев Даурен Шегениязович – ОО "Центр помощи жертвам ДРТ "Нұрлы білім", Карагандинская область, Батырханов Асылхан Еруланович – инспектор ТОО "Центр анализа и развития межконфессиональных отношений" Павлодарской области, Синяков Олег Витальевич – религиовед "Центр изучения религий", Астана.
Члены группы встретились с различными категориями населения в регионе, провели мероприятия на темы "Разъяснение духовной ценности и повышение религиозной грамотности среди женщин", "Противодействие религиозному экстремизму и терроризму", "Разъяснение духовной ценности и повышение религиозной грамотности среди молодежи", "Опасность негативных религиозных течений для общества", "Пропаганда духовно-нравственных ценностей, национальных традиций и культуры", "Светское общество и светские принципы развития государства".
В рамках информационно-разъяснительной работы в ходе встреч были охвачены учащиеся и учителя школ, молодежь, спортсмены и тренеры, лица, отбывающие наказание в исправительном учреждении.
Самое читаемое
- Строительство двух аэропортов в ВКО: перспективы для региона или альтернатива плохим дорогам?
- Избили битой и облили бензином: суд вынес приговор убийцам молодой девушки
- Суд оставил в силе приговор убийцам Дениса Тена
- Северное сияние смогут увидеть казахстанцы
- Резкое похолодание и осадки ожидаются в Астане и Алматы