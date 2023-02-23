Члены Республиканского штаба Демпартии "Ак жол" во главе с Азатом Перуашевым и Казыбеком Иса посетили Алматинскую область

Демократическая партия "Ак жол" продолжает встречи в рамках агитационной кампании. Сегодня агитгруппа во главе с Азатом Перуашевым, Казыбеком Иса, председателем областного филиал "Ак жол" Мейраш Шынасиловой и кандидатами в депутаты Мажилиса и местные маслихаты встретились с трудовым коллективом компании "Маревен Фуд" выпускающей продукцию под известными брендами "Роллтон" и "BIGBON" в городе Конаев. Тут производится 65 видов и более 40 тысяч тонн товаров в год, передаёт BaigeNews.kz.

На предприятии работают 850 сотрудников, а продукция экспортируется в более десятка стран ближнего и дальнего зарубежья.

"Демпартия "Ак жол" - представитель предпринимателей и отечественных производителей. Мы много работаем по защите и продвижению интересов бизнеса. Ранее ваша компания обращалась в демпартию "Ак жол" с проблемой отказа органов доходов в возврате НДС на экспортированную продукцию. Мы дошли до Генерального прокурора и Верховного Суда, и правота вашего предприятия была доказана. Демпартия "Ак жол" будет и дальше отслеживать развитие компании и при необходимости помогать в реализации этого важного инвестиционного проекта. Тем более, что идёт о пищевой промышленности, где наиболее остро ощущается инфляция цен на продукты питания в последние годы", - сказал Азат Перуашев.

В ходе встречи лидер "Ак жол" рассказал о приоритетных направлениях политической программы партии. Подробно остановился на вопросах справедливой конкуренции, социальной политики, борьбы с коррупцией, прошлогодней конституционной реформы и возвращения в страну средств, незаконно вывезенных за рубеж.

Встреча перешла в живое общение, работники предприятия задавали вопросы доступности кредитов, цен на жильё, детских пособий. Относительно сдерживания цен лидер "Ак жола" подверг критике политику Нацбанка по повышению базовой ставки и удорожанию кредитов.

"Тут есть два важных момента: первое - это насыщение рынка отечественными товарами. Второе - стоимость денег. Дело в том, что ситуацию на рынке определяет соотношение товарной и денежной массы. Когда денег много, а товаров мало, соответственно, товар дорожает. А когда денег мало, а товаров много, наоборот, происходит обратный процесс. У нас происходит следующее: сегодня Нацбанк пытается сдерживать рост цен путем увеличения базовой ставки, то есть сокращением денежной массы. Но при этом у нас нет достаточного отечественного производства потребительских товаров, внутренний рынок импортозависим. При этом в самом кредитовании произошел перекос, когда банки больше кредитуют потребление, чем производство. Тем самым для производства и насыщения товарной массы денег недостаточно и они неадекватно дорогие. А потребительский спрос стимулируется упрощенным потребительским кредитованием. То есть, вместо сдерживания инфляции, политика Нацбанка дает обратный эффект. Нельзя абсолютизировать монетарные методы без учета производственного потенциала экономики. Борьба с инфляцией может быть успешной только через развитие собственного производства. Но для тогда его нужно финансировать. Нужно кредиты сделать дешевле, вводить инвестиционные преференции для предприятий. А предприятия жалуются, что эффективная ставка по кредитам ушла далеко за 20%; а важные инвестстимулы - такие как возврат части инвестиций или освобождение от КПН реинвестируемой прибыли - практически не работают или вовсе исключены. Поэтому у нас произошла де-индустриализация, сокращается производство своих товаров с одной стороны, с другой стороны финансируется потребление. Получается замкнутый круг, который нужно разорвать", - ответил Азат Перуашев.

Кроме того в ходе встречи из зала поступила просьба пересмотреть таможенную политику, подняты вопросы социальной справедливости, необходимости грамотной и стабильной политики субсидирования сельхозпроизводителей, внедрения новых агротехник и обновления парка сельхозмашин.

Члены предвыборного штаба демпартии "Ак жол" также посетили городской рынок "Жетісу" и прошлись по прилегающим улицам Конаева, пообщались с предпринимателями и местными жителями, выслушали их мнения о ситуации в регионе.

Торговцы и жители узнавали известных депутатов, активно подходили и поднимали волнующие их вопросы. Среди предпринимателей оказалось немало членов Демпартии "Ак жол".