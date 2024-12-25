В Астане члены партии AMANAT несут цветы к посольству Азербайджана, чтобы поддержать братский народ, передаёт BaigeNews.kz.

Близ Актау упал самолет, стало известно, что происходило в упавшем близ Актау самолёте во время крушенияю

Напомним, Токаев выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

25 декабря под Актау потерпел крушение самолет азербайжданской авиакомпании.

Позже стало известно, что на место крушения самолёта в Актау вылетел глава МЧС РК. Также сообщалось, что врачи сообщили о состоянии госпитализированных в результате крушения самолёта под Актау.

Также сообщалось, что блогера задержала полиция в Мангистау.