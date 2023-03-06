Члены партии "Ак жол" встретились с предпринимателями и молодёжью в ВКО

Члены республиканского предвыборного штаба партии "Ак жол" проводят встречи в Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

Заместители председателя партии Дмитрий Васильев и Берик Дюсембинов приняли участие в работе круглого стола с предпринимателями. Кандидаты рассказали представителям бизнеса о шести приоритетных направлениях программы партии.

Живой отклик у жителей региона вызвали пункты о развитии бизнеса, дорогих кредитных ставках, возвращении средств народа с оффшорных счетов в Казахстан.

Молодёжь интересовалась вопросами ипотечного кредитования. Предпринимателей возмущают действия судебных исполнителей, которые, по их мнению, обладают неограниченными возможностями и замораживают счета компаний, не давая возможности им заработать и избавиться от задолженностей. Парадоксальная ситуация складывается и в вопросе обеспечения предприятий дизтопливом. Если для населения и сельского хозяйства есть льготы, то рудники и транспортные компании вынуждены закупать его в три раза дороже. Многие из них уже на грани банкротства.

Все эти моменты будут на контроле, заверил Дмитрий Васильев.

Партия бизнеса со своей стороны готова предложить ряд решений проблем в сфере предпринимательства. В том числе, требовать введения пониженных ставок налога на добавленную стоимость для социально значимых товаров и приоритетных отраслей бизнеса на уровне 0-6 процентов. Необходимо поставить вопрос о снижении базовой процентной ставки Национального банка РК по кредиту банка второго уровня до эффективной процентной ставки, не превышающей 4-5 процентов годовых. Нужно провести полномасштабную проверку обоснованности тарифов монополистов - прежде всего, в сфере энергетики и железнодорожного транспорта.

"Мы добиваемся отмены налогов на селе, хотим, чтобы люди сами управляли своими средствами на счетах ЕНПФ, чтобы медицинское страхование было привязано к конкретному человеку, и он мог получить помощь в любой больнице в нужный ему момент", - отметил Берик Дюсембинов.

"Акжоловцы" ответили на вопросы собравшихся и призвали собеседников прийти 19 марта на избирательные участки и сделать свой выбор, проголосовать за Демпартию "Ак жол". И поддержать кандидатов "Ак жол" в местный маслихат.

Оплачено из средств избирательного фонда ДПК "Ак жол".