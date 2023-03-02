Члены партии "Ак жол" провели встречи с трудовыми коллективами в Карагандинской области

Фото: пресс-служба партии "Акжол"

Предвыборная агитационной группа демпартии "Ак жол" проводит встречи с населением и трудовыми коллективами по всей стране. Сегодня член Республиканского штаба Гани Хамзин, члены областного штаба Марина Шиллер, Ойрат Нурказов, председатель Карагандинского областного филиала партии Ермек Абильдин и кандидаты в депутаты в местный маслихат побеседовали с коллективами Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Акжоловцы" встретились с работниками АО "Евразиан фудс" и презентовали им шесть приоритетных направления политической программы партии: независимость и национальная идея "Алаш", демократия и парламентаризм, борьба с коррупцией и деофшоризация, социальная справедливость, рыночная экономика и поддержка предпринимательства, внешняя политика. Подробно остановились на теме поддержки предпринимательства.

"Мы поднимаем проблемы как на системном уровне, так и те проблемы, которые требуют того, чтобы высказаться сейчас. Что касается системных проблем, это, например, закон о банкротстве физлиц. Эту проблему мы поднимали более 10 лет. Закон начнет действовать с 3 марта. Кроме этого, такие системные проблемы, как дифференцированные налоговые ставки. У нас сейчас ставка НДС 12% для всех и КПН 20% для всех. Для таких предприятий, как ваше, которое производит продукты питания, и для нефтяников, и для банков одинаковые ставки. Разве это справедливо?

Демпартия "Ак жол" говорит о справедливом налогообложении. Это на чем сказывается? На том, что вы можете продавать продукцию дешевле, чтобы конечным потребителям было выгодно, и дает возможность руководству повышать заработную плату потому что они будут платить меньше налогов. Это наш ориентир. Поддержка предпринимательства, малого и среднего бизнеса, таких коллективов, как вы. Чтобы вам было удобней работать и вы были наиболее конкурентными по сравнению с другими иностранными производителями", - сказал Гани Хамзин.

После ознакомления с предвыборной программой партии кандидаты рассказали о проделанной работе в парламенте. Работники задавали интересующие их вопросы о социальной справедливости, борьбе с коррупцией, честных выборах.

Также в этот день члены Республиканского штаба посетили центральную больницу Сарани. Кандидаты "Ак жола" презентовали политическую программу партии, отвечали на вопросы врачей. В ходе открытой беседы были подняты темы медицинского страхования, о необходимости принятия закона "О статусе врачей и медицинских работников", закрепить их выплаты за риски, защитить профессиональное и человеческое достоинство.

Кроме того, штаб "Ак жол" провел встречу с населением Сарани по вопросам, связанным с электроснабжением. Жителей интересовали вопросы инфраструктуры города, социальная справедливость и вопросы по ипотечным кредитам. Собравшиеся поделились предложениями и жалобами.

Оплачено из средств избирательного фонда ДПК "Ак жол"