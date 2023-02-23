Члены партии "Ак жол" провели встречи с трудовыми коллективами в Алматы

Члены Республиканского штаба Демпартии "Ак жол" во главе с Азатом Перуашевым продолжают встречи с трудовыми коллективами в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня "акжоловцы" встретились с трудовым коллективом Алматинского локомотивного депо компании "Қамқор Локомотив" - крупнейшего в Казахстане предприятия по техническому обслуживанию и ремонту локомотивов.

"При нашей обширной территории, для того, чтобы существовал единый рынок, единое экономическое пространство на территории Казахстана, очень важно соединять все регионы, связывать производителей и потребителей. В этой огромной работе основная нагрузка ложится на железную дорогу. Прорабатывается проект преобразования всей системы КТЖ в международную транспортно-логистическую компанию, которая бы выполняла роль сквозного связующего моста между Европой и Азией. Не случайно объём контейнерных перевозок между Китаем и Западом нарастает", - отметил лидер партии.

В ходе встречи Азат Перуашев назвал шесть основных направлений политической программы партии: независимость и национальная идея "Алаш", демократия и парламентаризм, борьба с коррупцией и де-офшоризация, социальная справедливость, рыночная экономика, поддержка предпринимательства и отечественных производителей, взвешенная внешняя политика.

Сотрудники компании подняли вопросы олигополии ЦТС. Руководитель Демпартии напомнил, что фракция "Ак жол" с 2017 года неоднократно направляла депутатские запросы о рейдерских захватах подъездных путей и критическом повышении тарифов АО "ЦТС". Но только после прямого поручения президента К.Токаева правительственная комиссия по демонополизации добилась возвращения путей законным владельцам и понизила тарифы на проход вагонов в 12 раз.

Работники депо интересовались доступностью ипотеки, неадекватными процентами по кредитам, защитой единственного жилья от банков и коллекторов. В этой связи А.Перуашев рассказал о восьмилетней борьбе партии "Ак жол" по принятию закона о банкротстве физических лиц, созданных в его рамках возможностях и ограничениях для должников.

Также был поднят вопрос возврата списка номер 2 и снижения пенсионного возраста работников с вредными и опасными условиями труда.

Председатель партии сообщил, что Демпартия "Ак жол" уже неоднократно предлагала вернуть списки 1 и 2 для работников с вредными и опасными условиями труда - металлургов, шахтёров, работников горячих и опасных производств. Но правительство и партия власти блокируют такие предложения.

"А мы будем настаивать, потому что многие работники таких профессий элементарно не доживают до пенсии", - ответил Азат Перуашев.

Одна из работниц предприятия, многодетная мать, подняла вопрос распределения социального жилья. Председатель Демпартии напомнил, что "Ак жол" считает необходимым ввести открытый мониторинг распределения социального жилья, чтобы каждый мог видеть как продвигается его очередь. Если же выданное акиматами жильё сдаётся в аренду третьим лицам или перепродано – такие квартиры должны изыматься и перераспределяться инвалидам, сиротам и многодетным семьям, стоящим в очереди.

После открытого разговора, несколько железнодорожников выразили желание вступить в Демпартию "Ак жол".

В этот же день члены Республиканского штаба провели встречу с предпринимателями Казахстанской Ассоциации непрерывного образования. После презентации Политической программы партии А.Перуашев обсудил острые проблемы отрасли.

В частности, частные дошкольные организации требуют справедливости со стороны госорганов.

"В 2021 году профинансировано из бюджета в государственные детсады на одного ребенка 55 тысяч тенге, а в частные детсады - 26 тысяч тенге. То есть мы сами на себя берем ответственность, а поддержки со стороны государства мало", - высказалась глава ассоциации Любовь Айтхожина.

Азат Перуашев рассказал, что Демпартия "Ак жол" неоднократно выступала в защиту частных детсадов с парламентской трибуны по инициативе своих жамбылских и атырауских коллег.

А поскольку на нынешних выборах от "Ак жола" в Алматинский гормаслихат выдвигается представитель отрасли Алина Мурзаева, то партия и дальше будет на постоянном контакте по этим вопросам.

Республиканский штаб демократической партии "Ак жол" продолжает встречи с населением и трудовыми коллективами страны в рамках агитационной кампании.

Оплачено из средств избирательного фонда ДПК "Ак жол".