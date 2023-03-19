Члены Костанайской избирательной комиссии пришли на выборы в национальных костюмах

Фото: Рената Актаева

На девяти участках областного центра организованы концерты в честь выборов.

Кюями, песнями и в национальной одежде встречают избирателей в Костанае

Креативно подошли к организации выборов на избирательных участках Костаная. В девяти из них силами комиссий организованы концерты для голосующих, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Председатель участковой избирательной комиссии № 45 Жанар Кушанова говорит, что решили создать праздничное настроение горожанам и даже пригласили артистов. Они исполняли кюи и пели песни, а все члены комиссий были одеты в национальную одежду.

"Мы встречаем людей с настроением и потому, наверное, у нас достаточно высокая явка. Даже старики, которые дома сидели, с удовольствием приходят и голосуют. Я сама предложила своим коллегам, чтобы в канун праздника Наурыз все члены комиссии пришли в национальной одежде. Получилось торжественно", - говорит Жанар Кушанова.

Костанаец Мейрам Аширбеков привёл на выборы двух своих сыновей и доверил старшему опустить бюллетени в урну.

"Считаю важным с самого раннего возраста прививать детям гражданскую позицию. Им завтра строить Новый Казахстан. Рассказал сыновьям, куда мы идем, что значит выборы. Маленькие ещё, может и не поняли. Голосую сегодня за будущее детей, за развитие нашей страны", - поделился Мейрам Аширбеков.

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