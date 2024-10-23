Члены Координационного совета при нацпарке Улытау обсудили развитие туризма

Состоялось заседание Координационного совета при Государственном национальном природном парке "Улытау". В обсуждении приняли участие общественные активисты и предприниматели региона, которые сосредоточились на ключевых вопросах развития парка и улучшения туристической инфраструктуры, передаёт BaigeNews.kz.

Основной темой встречи стали итоги работы парка за 2024 год и перспективы дальнейшего развития рекреационных возможностей. Одним из центральных вопросов стало включение гор Акжар, расположенных вблизи Арганаты, в состав парка. Это решение поддержано всеми участниками заседания, ожидается, что такой шаг откроет новые возможности для благоустройства территории и привлечения туристов.

Координационный совет также утвердил план создания новых туристических маршрутов, включая маршрут на гору Едыге, который будет благоустроен для удобства посетителей.

Важной частью обсуждений стало взаимодействие с местными предпринимателями: решено заключить с ними договоры для развития рекреационных услуг на арендованных земельных участках. Это позволит обеспечить комфортные условия для отдыха туристов и поддержать экономическое развитие региона.

"Работа Координационного совета играет ключевую роль в развитии национального парка. Слаженные действия всех заинтересованных сторон позволяют не только сохранить уникальную природу Улытау, но и способствуют развитию туризма, что важно как для региона, так и для всей страны", - прокомментировал представитель РОО QazaqGeography Олжас Мысыр.

Принятые решения нацелены на превращение Улытауского национального парка в центр экотуризма и сохранение уникальной природы региона.

Работа по развитию экотуризма в Улытау осуществляется РОО QazaqGeography в рамках проекта Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК и ПРООН "Создание условий для реинтродукции туранского тигра и оказание содействия в сохранении природных и историко-культурных объектов горного массива Улытау".