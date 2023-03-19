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Члены избирательной комиссии отстранены за нарушение - Генпрокуратура Сегодня, 16:54
179
Сегодня, 16:54
179

Члены избирательной комиссии отстранены за нарушение - Генпрокуратура

Выяснилось, что члены избирательной комиссии выдавали бюллетени для голосования за родственников. Об этом сообщил начальник Управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Азамат Саргазин, передаёт BaigeNews.kz.

"Членами комиссий по просьбе избирателей на избирательных участках допущена выдача бюллетени для голосования за родственников и нарушения требования о равном избирательном праве", - сообщил он.

По его словам, члены комиссий, выдавшие их, сразу же были отстранены от работы на участках. В настоящее время местными прокурорами принимаются меря для привлечения их к административной ответственности по статье 110 Кодекса РК об административных правонарушениях.

"За нарушения требования о равном избирательном праве путем голосования за другого избирателя виновные будут подвергнуты административному наказанию по статье 108 кодекса об административных правонарушениях. Но это единичный случай", - пояснил Саргазин.

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#Азамат Сергазин #Нарушения #прокуратура
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:54
179
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