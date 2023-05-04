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Члены экипажа самолёта отравились бортовой едой в Казахстане
ЧП в казахстанской авиации. Четыре члена экипажа вылетевшего из Алматы самолёта отравились бортовой едой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Это произошло на чартерном рейсе компании Air Charter Service. Пострадавшие недомогание связали с продуктами, которые ели на борту.
Санврачи провели проверку на кухне и складах компании-поставщика и обнаружили нарушения не только в хранении обедов. Выяснилось, что в цехе в ужасном состоянии были канализационные трубы и раковина. Обнаружен стафилококк.
"Выявлено множество нарушений. В ходе внеплановой проверки мы взяли образцы. Наложен штраф. Предприниматель с выявленными нарушениями согласился", - сообщила и.о. руководителя отдела мониторинга ДСЭК на транспорте Акмарал Семизбаева.
Предпринимателя оштрафовали на 1600 МРП - свыше пяти с половиной миллионов тенге.
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