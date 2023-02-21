Члены демпартии "Ак жол" провели встречи с трудовыми коллективами в Алматы

Члены республиканского штаба демократической партии "Ак жол" во главе с Азатом Перуашевым, Казыбеком Иса и кандидатами в мажилис и местный маслихат проводят встречи с трудовыми коллективами в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

21 февраля состоялась встреча с трудовым коллективом крупного объединения пищевой отрасли АО "Евразиан Фудс". В этом частном производственном холдинге работают три завода и тысячи сотрудников. Компания постоянно наращивает уплату налогов в бюджет – с 10 миллиардов пять лет назад и до 20 миллиардов за прошлый год.

"Наша задача - рассказать о той работе, которую демпартия "Ак жол" ведёт в парламенте, отстаивая рыночные принципы, вопросы честной конкуренции и поддержку отечественных производителей. С другой стороны, мы выслушиваем пожелания и просьбы трудовых коллективов, наряду с экономическими поступают немало других вопросов, касательно социальной справедливости, борьбы с коррупцией, политических реформ. Это для нас очень важно, поскольку нужно быть постоянно на связи с теми, кто голосует за демпартию "Ак жол" и доверяет нам", - сказал Азат Перуашев.

Лидер партии озвучил приоритетные направления политической программы партии, ответил на вопросы собравшихся. Отдельно остановился на предложениях демпартии "Ак жол" по либерализации экономики.

"У нас в стране пять банков контролируют 65 процентов активов всего банковского сектора. И при этом банки освобождены от НДС, хотя им платит весь бизнес и почти все граждане.

Когда мы предлагали ввести дифференцированные ставки налогов, нам отвечали, что это нарушение принципа честной конкуренции. А кого с кем заставляют конкурировать? Экспортеров нефти с молочниками, богатых с бедными. Это не конкуренция, это пожирание.

Мы сделали более 30 депутатских запросов и столько же раз вносили поправки в Налоговый кодекс. И каждый раз правительство и партия "Нур Отан" голосовали против и не пропускали эту реформу.

Только в прошлом послании президент К.Токаев поручил ввести дифференцированные ставки налогов. Мы будем добиваться, чтобы как в Евросоюзе производители пищевой продукции и приоритетных отраслей платили меньше налогов, а банки и сырьевые олигархи - больше", - сказал Перуашев.

Также агитгруппа "Ак жол" встретилась с коллективом Алматинского электро-механический завода.

"Важно развивать наше отечественное производство. Это принципиальнейшая вещь. Потому что экономика, которая не опирается на собственное производство, всегда будет импортозависима. Без наполнения рынка отечественной товарной массой, любая денежная масса всегда будет провоцировать инфляцию и девальвационные ожидания. Поэтому сдерживать инфляцию нужно не повышением процентов по кредитам, а производством отечественной продукции. Это то, чем занимаетесь вы, когда своими руками создаете продукцию и добавленную стоимость. И партия "Ак жол" поддерживает казахстанские предприятия. Мы знаем, какой огромный труд стоит за работой таких заводов, как много вы делаете для качества жизни соотечественников. Поэтому прежде всего хотел бы поблагодарить вас за ваш большой труд и обсудить наше с вами дальнейшее сотрудничество", - сказал Азат Перуашев.

Он ответил на острые вопросы работников завода по жилью, земле, обеспечению предприятия материалами, борьбе с коррупцией.

В результате живого обсуждения ряд сотрудников заявили о вступлении в Демпартию "Ак жол", первому из них по имени Марат, Азат Перуашев тут же снял с себя и прикрепил на грудь партийный значок.

"Акжоловцы" продолжают работу в Алматы. Более 700 кандидатов от демпартии "Ак жол" продолжают встречи с избирателями в разных регионах страны.

Оплачено из средств избирательного фонда ДПК "Ак жол".