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Члены "Ак жола" встретились с трудовыми коллективами и жителями Тараза
Республиканский штаб демпартии "Ак жол" во главе с Азатом Перуашевым ознакомился с работой кожевенного производства и обувных цехов ТОО "Тараз КожОбувь", встретился с трудовым коллективом компании, передаёт BaigeNews.kz.
"Буквально пару лет назад, когда мы здесь были, то предприятие закупало в основном сырье из Семея, но потом комбинат в Семее был обанкрочен. Поэтому предприниматель был вынужден построить свое кожевенное производство и закупать шкуры у сельских хозяйств для переработки до конечного продукта. Таких предпринимателей нужно беречь и поддерживать. Кроме того, одежда и обувь - это те товары, которые прямо влияют на инфляцию и самочувствие населения", - сказал Азат Перуашев.
В ходе встречи менеджмент фабрики рассказал о проблемах - таких, как устаревшее оборудование, отсутствие инвестиционного кредитования с каникулами до запуска производства; отмена субсидий на закуп шкур у фермеров и сельских жителей. Не менее остро стоит кадровый вопрос. Работники высказались о кабальных процентах по кредитам, росте цен, недоступности жилья.
Лидер демпартии выразил поддержку предприятию и его коллективу и заявил о готовности ставить эти вопросы перед правительством, после формирования фракции "Ак жол" в парламенте.
В этот же день члены Республиканского штаба Демпартии "Ак жол" встретились с жителями Тараза. После презентации политической программы партии состоялась открытая беседа, в ходе которой председатель партии отвечал на вопросы собравшихся, среди которых были просьбы установить светофор и отремонтировать улицу. Этими вопросами пообещали заняться кандидаты "Ак жола" в городской маслихат.
Один из участников предложил заставить банки платить НДС и спросил, готовы ли "акжоловцы" бороться с банковскими олигархами и добиваться этого.
Эту дилемму можно решить через поручение президента К.Токаева в Послании 1 сентября прошлого года, о введении отраслевых налоговых ставок. Сегодня банки платят такой же налог на прибыль (КПН), как и производители пищевой отрасли, или швейные фабрики, или строители, хотя их доходы несопоставимы, а те ещё платят и НДС.
Поэтому ликвидировать диспропорцию вклада банков в экономику нужно не через НДС, что методологически неверно, а через введение для банков более высокого КПН, на уровне 50-60%.
Демпартия "Ак жол" предлагает эту меру в своей программе и будет настаивать на ней при обсуждении нового Налогового кодекса" - подчеркнул А.Перуашев.
Он напомнил, что Демпартия "Ак жол" требовала введения отраслевых ставок налогов в течение 12 лет, но правительство всегда выступало против. Теперь есть реальный шанс исправить ситуацию, выстроить более справедливую налоговую политику. И это один из прямых результатов борьбы фракции "Ак жол" в парламенте.
Члены Республиканского штаба взяли на заметку выступления и предложения избирателей.
Оплачено из средств избирательного фонда ДПК "Ак жол".
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