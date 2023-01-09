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polisia.kz 9 Января, 19:57
852
9 Января, 19:57
852
Фото: polisia.kz

Членов преступной группировки задержали в Костанайской области

Сотрудниками Управления по борьбе с организованной с преступностью ДП Костанайской области пресечена деятельность группы лиц, которая длительное время занималась вымогательствами и иными видами преступлений на территории региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz
 
По словам начальника УБОП области Серика Байгонова, в результате оперативной разработки задержано 10 человек. 

Группу подозревают в совершении 12 уголовных правонарушений в отношении жителей региона, среди которых были и предприниматели. Общий ущерб составил более 10 миллионов тенге.

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#преступность #Костанайская область
BaigeNews.kz
9 Января, 19:57
852
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