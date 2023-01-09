Членов преступной группировки задержали в Костанайской области

Фото: polisia.kz

Сотрудниками Управления по борьбе с организованной с преступностью ДП Костанайской области пресечена деятельность группы лиц, которая длительное время занималась вымогательствами и иными видами преступлений на территории региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



По словам начальника УБОП области Серика Байгонова, в результате оперативной разработки задержано 10 человек.

Группу подозревают в совершении 12 уголовных правонарушений в отношении жителей региона, среди которых были и предприниматели. Общий ущерб составил более 10 миллионов тенге.