Членов ОПГ осудили по делу об ущербе государству в 1 миллиард в Астане

Столичным департаментом АФМ окончено расследование в отношении группы лиц по факту выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, передаёт BaigeNews.kz.

Группа лиц оказывала пособничество по выписке фиктивных счетов-фактур в период с сентября 2021 года по март 2022 года.

Своими действиями они причинили государству особо крупный ущерб в размере более 1 млрд тенге неуплаченных налогов.

Приговором суда члены ОПГ признаны виновными и лишены свободы сроком от 3,5 до 4,5 лет.