Членам правительства разрешат сдавать в аренду жильё
Сегодня, 13:35
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Сегодня, 13:35Сегодня, 13:35
99Фото: topobrazovanie.ru
В новом законопроекте исключена норма, запрещающая членам правительства сдавать в аренду жилье. Законопроект в первом чтении одобрили депутаты Мажилиса, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Эта норма давно уже есть. Если у тебя есть жильё, пожалуйста, можешь его сдавать. Только был вопрос по членам правительства. В законопроекте такая норма сидит. Ничего здесь такого не вижу. Члены правительства смогут сдавать в аренду жильё", - сказал в кулуарах Мажилиса первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов.
Напомним, депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект, который разрешает приравненным к госслужащим заниматься бизнесом.
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