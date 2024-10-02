Членам правительства разрешат сдавать в аренду жильё

В новом законопроекте исключена норма, запрещающая членам правительства сдавать в аренду жилье. Законопроект в первом чтении одобрили депутаты Мажилиса, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Эта норма давно уже есть. Если у тебя есть жильё, пожалуйста, можешь его сдавать. Только был вопрос по членам правительства. В законопроекте такая норма сидит. Ничего здесь такого не вижу. Члены правительства смогут сдавать в аренду жильё", - сказал в кулуарах Мажилиса первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов.