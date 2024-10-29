Чистый инвестдоход по счетам вкладчиков ЕНПФ с начала года превысил 2 трлн тенге

В Едином накопительном пенсионном фонде сообщили, что по состоянию на 1 октября 2024 года пенсионные активы казахстанцев на пенсионных счетах в ЕНПФ составили порядка 21,2 трлн тенге, продемонстрировав рост за девять месяцев почти на более 3,3 трлн тенге (или на 18,5%). За год пенсионные активы выросли на 4 трлн тенге (или 23%), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

"Пенсионные накопления, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), составили на 1 октября 2024 года порядка 20,4 трлн тенге, увеличившись за год на 22,2%. Сумма пенсионных накоплений за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) - более 628,6 млрд тенге (рост за год – 14,4%). Наибольший прирост за год (44,8%) показали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), которые составили более 7,1 млрд тенге. С 1 января 2024 года на пенсионные счета вкладчиков (получателей) поступают дополнительные средства – обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). За 9 месяцев 2024 года сумма пенсионных накоплений за счет ОПВР составила порядка 170 млрд тенге", ― говорится в сообщении.

В фонде отметили, что пенсионные накопления растут за счет входящих потоков в виде пенсионных взносов и инвестиционного дохода. Пенсионные взносы на счета вкладчиков за январь-сентябрь 2024 года составили более 2 трлн тенге (рост на 29,5% или 457,5 млрд тенге по сравнению с показателем прошлого года).

Положительную динамику показали все виды взносов: на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) по учету ОПВ с начала года на 01.10.2024 г. поступило около 1,8 трлн тенге (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ОПВ увеличился на 19,1%), ОППВ – более 84,5 млрд тенге (рост на 19%), ДПВ – более 2,3 млрд тенге (рост на 41,9%).