Чистый инвестдоход по активам ЕНПФ увеличился на 1,1 трлн тенге

Сумма по пенсионным активам казахстанцев по состоянию на 1 ноября этого года составила 21,6 трлн тенге. За 10 месяцев рост превысил 3,7 трлн тенге (плюс 20,8%). А за год пенсионные активы увеличились на сумму порядка 4,4 трлн тенге (или на 25,3%), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Пенсионные накопления увеличиваются за счет поступлений в виде пенсионных взносов и инвестиционного дохода. Пенсионные взносы на счета вкладчиков за 10 месяцев 2024 года составили более 2,2 трлн тенге (рост на 29,7% или 514,6 млрд тенге по сравнению с показателем прошлого года).

"Чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные и условные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, с начала года на 01.11.2024 г. составил порядка 2,4 трлн тенге. Его объем увеличился более чем на 1,1 трлн тенге (или на 92,8%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", ― рассказали в ЕНПФ.

Напомним, За 10 месяцев прошлого года на счета вкладчиков ЕНПФ поступил чистый инвестиционный доход в размере 1,23 трлн тенге.

Также в фонде ранее назвали максимальную сумму пенсионной выплаты в Казахстане.