"Чистые" продажи долларов США выросли сразу на 42%

Объём нетто-продаж долларов США обменными пунктами в мае текущего года составил 152,8 млрд тг, что на 5% больше, чем в апреле 2024 года, и в полтора раза больше по сравнению с маем 2023 года, передаёт BaigeNews со ссылкой на ranking.kz.

При этом "чистые" продажи евро составили за май 2024 года лишь 17,6 млрд тг, что почти в два раза меньше, чем за апрель 2024 года, и на 35,9% меньше, чем в мае прошлого года.

В более длительном периоде, то есть за январь–май текущего года, объём нетто-продаж обменными пунктами долларов США составил 797,2 млрд тг, на 42% больше, чем за январь–май 2023 года. Продажи евро в свою очередь за аналогичный период незначительно сократились (всего на 0,5% за год) и составили 112,9 млрд тг.

В региональном разрезе за январь–май 2024 года самый большой объём "чистых" продаж обменными пунктами долларов США пришёлся на Алматы: 232,3 млрд тг. Следом идут Шымкент и Мангистауская область — 178 млрд и 56,2 млрд тг соответствено. Значительные объёмы пришлись также на Астану и Атыраускую область — 54,5 млрд и 47,9 млрд тг. Наименьшие объёмы нетто-продаж долларов пришлись на Улытаускую (2,1 млрд тг), Жетысускую (4,9 млрд тг) и Восточно-Казахстанскую (5,3 млрд тг) области.

Наибольшие объёмы нетто-продаж евро также пришлись на Алматы: 47,4 млрд тг за январь–май 2024 года. Значительные объёмы пришлись также на Астану и Шымкент — 19,3 млрд и 12,5 млрд тг соответственно. Наименьшие объёмы были отмечены в Улытауской (41,5 млн тг), Жетысуской (135,3 млн тг) и Кызылординской (362,5 млн тг) областях.

Официальный обменный курс доллара США за май текущего года составил в среднем 442,2 тг, что на 0,9% меньше, чем за апрель 2024 года и на 1% меньше по сравнению с маем 2023 года. Средний курс евро в мае 2024 года составил 478,1 тг, на 0,2% меньше, чем в апреле 2024 года и на 1,5% меньше, чем в мае 2023 года.

Стоит отметить: в последние дни июня 2024 года официальные обменные курсы доллара США и евро относительно тенге заметно выросли и составили 471,5 тг за доллар США и 504,8 тг за евро. Ещё на начало июня курс доллара США составлял 447,3 тг, а евро — 485,2 тг.