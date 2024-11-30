Чистоту на улицах Алматы наводят супергерои

На променадной зоне перед центром делового сотрудничества "Атакент" во время уборки к дворникам подошли супергерои – Халк, Человек-паук, Бэтмен, Супермен. Они решили помочь с уборкой и призвали горожан держать город в чистоте, передаёт BaigeNews.kz.

Несмотря на то что супергерои обычно занимаются спасением мира – им было не зазорно взять в руки метлы и подметать улицы. Человек-паук, к примеру, предлагал прохожим присоединиться к нему и почистить тротуар.

"Я подходил к горожанам и предлагал помочь с уборкой – кто-то отказывался брать метлу и подметать, кто-то охотно соглашался. Один кызылординец сказал, что в Алматы очень чисто и очень часто проводятся субботники. Также я учил детей подметать – они с удовольствием это делали. Мальчик по имени Егор рассказал мне, что в Алматы чисто, потому что здесь очень много уборщиков", — рассказал Человек-паук.

Бэтмен и Супермен помогали уборщица довезти мусорную тележку до машины. Халк же "подтолкнул" самосвал, который застрял на дороге.

"Мне очень понравилось, что мы с ребятами помогли с уборкой улиц. Это для меня новый опыт, сравнимый с борьбой за мир. Я очень ценю работу дворников – они большие молодцы, я бы так не смог. У нас очень доброжелательные люди, которые всегда поддерживают город в чистоте", — сказал Супермен.

Сами уборщики сначала были в полном недоумении, приняв появление супергероев за розыгрыш.

"Сегодня в городе проходил субботник, мы убирали территорию возле "Атакента" и к нам подошли супергерои, которые решили помочь, взяв наши метлы, а нас угостили горячим чаем. Очень приятно, что наш труд оценивают по достоинству и уделяют такое внимание. Давайте держать город в чистоте. Просим горожан доносить мусор до урны – это облегчило бы нам работу. Спасибо организаторам за такую замечательную акцию", — рассказала уборщица Татей Кыстаубаева.

На данную акцию обратили внимание также работники близлежащих кафе и магазинов – многие выходили на улицу, чтобы сфотографироваться с супергероями.

"Я житель Алматы. Увидел сегодня супергероев, которые убирались на улице. Хочу выразить благодарность акимату, который следит за чистотой в городе. Хочу сказать, что с каждым годом в Алматы становится все чище и красивее. Вижу, что обновляется техника для уборки, которая облегчает труд дворникам. Каждый день город очищает армия уборщиков – это отличная работа", - отметил начальник службы безопасности торгового центра Канат Дюсенбиев.

Организаторы экологической акции объяснили свои действия желанием привлечь внимание жителей и гостей Алматы к вопросу соблюдения чистоты. Такие мероприятия способствуют укреплению ответственности общества перед природой и помогают сделать Алматы комфортным городом для всех.

Напомним, в рамках Недели чистоты городские коммунальные службы завершили подготовку города к холоду и снегопадам. На зимний период для обслуживания города будут задействованы 841 единица техники и 1 400 дорожных рабочих. Для эффективного проведения работ автопарк ГКП "Алматы тазалық" пополнился 32 современными машинами. Санитарная очистка охватывает 2 318 улиц общей площадью 25,1 млн кв. м протяженностью 2 777 км. Уборка улично-дорожной сети осуществляется силами 10 подрядных организаций.