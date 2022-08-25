Чисто там, где Азат. Житель Петропавловска совместил хобби с общественной пользой

Фото: из архива Азата Жумагула

У жителя Петропавловска Азата Жумагула необычное хобби. В свободное от работы время он собирает мусор в окрестностях города, куда не дотягиваются руки коммунальщиков.

Иногда этот процесс происходит прямо по дороге с работы домой. Если молодой человек видит брошенные пластиковые бутылки, пустые пачки от сигарет, обёртки от конфет — мимо не проходит. Держать пакет для мусора в рабочей сумке стало привычкой. За четыре года увлечения полезным делом Азату удалось организовать 23 коллективных субботника и собрать лично около двух тысяч мешков мусора с отдаленных улиц областного центра. И это далеко не весь перечень добрых дел, которые совершил парень.

Корреспондент Baigenews.kz встретился с активистом на одной из его экопрогулок, чтобы... помочь собрать мусор.



Захламлённое место Азат обычно фотографирует до начала работы, а потом делает снимок после принятых мер. На странице в инстаграм у него много таких фото. А количество выполненных добрых дел парень фиксирует в блокноте.

"Это меня мотивирует, — признается Азат и отмечает, что благодаря хобби, сменил профессию и кардинально изменил жизнь.

В 2019 году на областном молодежном форуме "ЖАСТАР УАҚЫТЫ" молодой человек был назван волонтером года, о нём заговорили, а позже заметили в одной из компаний, которая занимается вторичной обработкой твёрдых бытовых отходов, пригласили на должность топ-менеджера по развитию отечественного производства. Он также взял на себя на новом рабочем месте обязанности по благотворительным делам и в дополнение решил организовать своё общественное объединение EKO TIME. Теперь возможностей для реализации идей больше.

"Оглядываясь назад, сам не понимаю, как так всё складно вышло. Просто когда делаешь то, что хочется, по внутреннему зову — и это несёт пользу людям, все удаётся, — говорит Азат. — После того как я начал регулярно собирать на добровольных началах в Петропавловске мусор, многие молодые люди из других городов стали делать то же самое".

Вдохновил Азата житель Якутии Антон Васильев. Тот уже несколько лет наводит в родном городе чистоту на общественных началах. Репортаж об Антоне петропавловец случайно увидел на YouTub, впечатлился, подумал: "Почему бы не взять с него пример. И как сам раньше не догадался!".

Начать свою антимусорную кампанию он планировал еще весной 2018 года. Но она выдалась холодной и слякотной. Потом было много разных важных дел, и вроде как-то инициатива угасла. Но тут снова в Интернете фигура Антона с мусорными мешками замелькала…

"Решил, что это знак, — вспоминает Азат. - Вернувшись следующим днем с работы, планировал отправиться на уборку к реке Ишим. Но пошел дождь, пришлось поменять "место дислокации" на автобусную остановку. Взял тряпку, ведро, моющее средство и принялся за работу. Люди на меня смотрели с удивлением — мол, чудак. Чувствовал себя неловко. Сейчас уже этот дискомфорт, конечно, давно прошел. До мусорных рекордов якутянина мне ещё далеко, но сдвиги уже есть, и они значительные".

Вижу цель



"Главной моей целью была и остается пропаганда чистоты в Петропавловске, — продолжает Азат. — Хочется, чтобы люди вели себя осознанней и не оставляли за собой горы мусора, к примеру, после выездов на природу. Ведь родной город - наш общий дом. Неужели в собственных квартирах горожане ведут себя аналогично. Уверен, что нет, но, шагнув за порог, куда только испаряется вся дисциплина. Порой выходишь из подъезда — полиэтиленовый пакет с домашними отходами валяется прямо на крыльце, лень дойти до мусорных контейнеров!"

К порядку парня приучила мама - Саяжан. С самого детства Азат помогал ей дома по хозяйству, убирал, мыл посуду, всегда делал это без напоминания.

"Мне просто хотелось помочь маме, она воспитывала нас с братом одна и постоянно была на работе. Мама - медик. С 16 лет я работал. Трудился на парковочной стоянке, параллельно учился в гуманитарно-техническом колледже. Во время летних каникул подрабатывал на стройке. Вообще, всегда искал различные способы заработка, даже писал курсовые на заказ… По окончанию учебы устроился на Петропавловский завод тяжелого машиностроения слесарем механосборочных машин, потом там повысили до старшего мастера участка. А с этой должности я ушел по приглашению в другую компанию, где занимаюсь теперь любимым делом".

На благо общества

Много времени у Азата уходит на общественную деятельность. Он ведет тесное сотрудничество с общественным объединением "Green help". Недавно в рамках реализации проекта "Birgemiz: Аyala" ОО "Green help" была объявлена акция "Добрые лапы", которую подхватили и в столице.

В Петропавловске Азат координирует процесс, отмечает, что этот проект направлен на формирование ответственного отношения к животным.

Все желающие стать участниками акции могут помочь питомцам городского приюта "Белый Бим", сдав вторичные отходы – макулатуру, пластик и стекло (на счёт приюта направляются финансы, собранные с приема вторсырья.). Акция продлится в течение трех месяцев.

Также Азат с конца 2021- го года курировал работу проекта "Школа экологического лидерства".

"Ее главной целью было создание сообщества по решению экологических вопросов региона, — говорит Азат. - Учеником "ШЭЛ СКО" мог стать любой желающий. В течение полугода участники проекта получали знания на лекциях и семинарах по экотематике, а по итогу представляли результаты в виде оформленных экоидей на итоговой защите. Мы хорошо поработали, всего в "ШЭЛ" выучилось 250 человек".

Но одним из главных итогов школы Азат считает запуск карты и каталога экологических проблем СКО, которые были опубликованы на сайте департамента экологии.

"Карта отражает болевые точки региона. К примеру, переполненность полигона ТБО, наличие отработанных урановых месторождений, низкий уровень сортировки раздельных отходов, стихийные свалки, — объясняет Азат, - В каталоге расписаны пути решения по линии местных исполнительных органов и задачи эколидеров".





Аким услышал

Сам Азат считает, что нужно начинать с малого, хотя бы с установки по городу достаточного количества урн. Если в центре с этим проблем нет, то в отдаленных районах их не хватает. По этому вопросу он уже обращался к акиму города – Руслану Анбаеву. Получил ответ, что урн закуплено и будет установлено еще 70 штук.

Глава областного центра попросил Азата конкретно назвать те улицы, где они необходимы. Получил целый список...

К слову, Азат за четыре года своей антимусорной деятельности успел побывать почти во всех местах, куда не заглядывали работники коммунхоза.

"Мусора всегда достаточно в березовых рощах, что обрамляют Петропавловск, на берегу Ишима он тоже в изобилии. После такого времяпрепровождения я, конечно, устаю, но чувствую удовлетворенность и еще какое-то очень приятное чувство от того, что сделал доброе дело", — улыбается Азат.

Живет молодой человек в пригороде Петропавловска – поселке Солнечном. Недавно купил в ипотеку дом, сейчас утепляет крышу, мечтает установить солнечные батареи и разводить компостных червей. Среди соседей прослыл активистом, который первым выходит на субботники и организует их не только в округе. Причем собранные ТБО потом сортируется и отправляется в переработку, механизмы настроены.

Есть у Азата одно негласное правило: принципиально не убирать возле предприятий и городских организаций, во дворах-кубиках многоэтажек. Люди и сами в силах содержать свою территорию в чистоте…



Отзывчивое сердце

Не проходит Азат мимо и людских бед, несколько раз оказывал помощь многодетным и малообеспеченным семьям лично. Сейчас эту линию активно развивает и в компании, где работает. К новому учебному году на полмиллиона тенге закуплены ранцы с необходимой канцелярией для деток из малоимущих семей. Без внимания не остаются и одинокие старики, им несколько раз в год доставляются продуктовые пакеты.

"Очень рад, что меня во всем поддерживает окружение, это дорогого стоит, спасибо супруге Динаре (в браке Азат несколько лет, подрастет сын Нуралы, ему скоро исполнится два года, — прим. А. Ф.), маме, близким, руководству. В компании одобряют все мои идеи, это вдохновляет, — замечает Азат. - Хочется сделать из Петропавловска экологический островок, где добропорядочные чистоплотные граждане без напоминаний и наставлений разделяют мусор. Ведь ежегодно в Казахстане образуется до шести миллионов тонн отходов. И только 15% из них перерабатывают. Я знаю, что ситуацию невозможно поменять в корне за короткое время, на это уйдут годы. Но если идти неспешными, но последовательными шагами к своей цели, она реализуется гораздо быстрей, убеждался в этом неоднократно".

Молодой человек уверен, что в скором времени, благодаря экопропаганде и проектам, подобным Школе экологического лидерства, удастся раскачать город и таких активных ребят, как он, будет больше, а значит, станет легче. И чище. В команде вершить добрые дела быстрей и веселей.



Фото Азата ЖУМАГУЛА