В последние годы Казахстан активно развивает промышленную и инфраструктурную политику, направленную на диверсификацию экономики, поддержку обрабатывающего сектора и улучшение качества жизни граждан. Страна реализует масштабные проекты в жилищной сфере, транспортно-логистическом секторе и обеспечении питьевой водой, передаёт BaigeNews.kz.

Обрабатывающая промышленность и локализация производства

В 2023 году была утверждена Концепция развития обрабатывающей промышленности на 2023–2029 годы. Она направлена на модернизацию производства, повышение экспорта и снижение зависимости от сырьевого сектора. Благодаря этим мерам планируется увеличить производительность труда в 1,8 раза по сравнению с уровнем 2021 года.

Отдельное внимание уделяется локализации производства. В металлургической отрасли, которая в 2022 году составила 43,6% всего объема обрабатывающей промышленности, растет доля отечественных компонентов. Это способствует созданию рабочих мест и снижению импортной зависимости.

Для поддержки индустриально-инновационного развития государство предоставляет долгосрочное финансирование через АО "Банк развития Казахстана" и другие финансовые институты.

Жилищная политика и обеспечение водой

Программа "Нұрлы жол" (2020-2025 годы) предусматривает строительство и реконструкцию жилых объектов, а также развитие инженерной инфраструктуры. Это позволит улучшить жилищные условия и доступность жилья для населения.

Одна из ключевых задач – обеспечение населения чистой питьевой водой. По данным правительства, к концу 2025 года все города и села Казахстана будут обеспечены качественной водой.

В этом году на соответствующие проекты выделено 21,5 млрд тенге, что позволит подключить к централизованному водоснабжению 37 населенных пунктов и 5 жилых массивов.

Развитие транспортной инфраструктуры

Транспортная отрасль является локомотивом экономического роста. Среди крупнейших инфраструктурных проектов – строительство железнодорожных линий "Достык – Мойынты", "Бахты – Аягоз", "Дарбаза – Мактаарал" и обводной линии Алматы. Эти инициативы укрепляют транзитный потенциал страны, превращая Казахстан в логистический хаб региона.

В дополнение к железнодорожным проектам ведется модернизация портов, аэропортов и автомагистралей, что способствует развитию торговли и инвестиций.

Инвестиции и финансирование

Для реализации всех инициатив привлекаются государственные и частные инвестиции. В транспортную инфраструктуру ежегодно вкладываются сотни миллиардов тенге, а в развитие водоснабжения в текущем году направлено 21,5 млрд тенге.

Заключение

Казахстан продолжает реализацию масштабных программ по развитию промышленности и инфраструктуры. Эти проекты не только способствуют экономическому росту, но и улучшают условия жизни граждан. Развитие обрабатывающего сектора, транспортных связей и жилищной политики обеспечивает стране устойчивое будущее.